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بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة13): تعيينات الحكام

Publié le Vendredi 29 Decembre 2023 - 15:09 قراءة: 0 د, 32 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور غدا السبت :

المجموعة الاولى
ملعب قفصة س 14
...

قوافل قفصة - الاولمبي الباجي خليل الجريء
ملعب اولمبي سوسة س 14
النجم الساحلي - الملعب التونسي نعيم حسني
ملعب حمادي العقربي برادس س 16 و 30 دق
النادي الافريقي - مستقبل سليمان الصادق السالمي

المجموعة الثانية
ملعب الشتيوي بالمرسى س 14
مستقبل المرسى - اتحاد تطاوين حسني النايلي
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت س 14
النادي البنزرتي - نجم المتلوي محرز المالكي
ملعب بن جنات بالمنستير س 16 و 30 دق
الاتحاد المنستيري - الترجي الرياضي خالد قويدر


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