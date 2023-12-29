بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة13): تعيينات الحكام

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور غدا السبت :



المجموعة الاولى

ملعب قفصة س 14



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قوافل قفصة - الاولمبي الباجي خليل الجريء

ملعب اولمبي سوسة س 14

النجم الساحلي - الملعب التونسي نعيم حسني

ملعب حمادي العقربي برادس س 16 و 30 دق

النادي الافريقي - مستقبل سليمان الصادق السالمي



المجموعة الثانية

ملعب الشتيوي بالمرسى س 14

مستقبل المرسى - اتحاد تطاوين حسني النايلي

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت س 14

النادي البنزرتي - نجم المتلوي محرز المالكي

ملعب بن جنات بالمنستير س 16 و 30 دق

الاتحاد المنستيري - الترجي الرياضي خالد قويدر

