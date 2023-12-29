بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة13): تعيينات الحكام

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور غدا السبت :
المجموعة الاولى
ملعب قفصة س 14
المجموعة الاولى
ملعب قفصة س 14
قوافل قفصة - الاولمبي الباجي خليل الجريء
ملعب اولمبي سوسة س 14
النجم الساحلي - الملعب التونسي نعيم حسني
ملعب حمادي العقربي برادس س 16 و 30 دق
النادي الافريقي - مستقبل سليمان الصادق السالمي
المجموعة الثانية
ملعب الشتيوي بالمرسى س 14
مستقبل المرسى - اتحاد تطاوين حسني النايلي
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت س 14
النادي البنزرتي - نجم المتلوي محرز المالكي
ملعب بن جنات بالمنستير س 16 و 30 دق
الاتحاد المنستيري - الترجي الرياضي خالد قويدر
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