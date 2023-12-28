العكاظية الشعرية ركيزة من ركائز المهرجان الدولي للصحراء بدوز ومحجة للشعراء من كافة ربوع البلاد

تمثل العكاظية الشعر احدى الدعائم الرئيسية التي ينبني عليها برنامج المهرجان الدولي للصحراء بدوز منذ تاسيسه في سنة 1967 حيث تميز اهالي هذه الربوع باتقانهم لنظم الجميل من الكلم او حفظه وهو ما جعل من هذه العكاظية محجة الشعراء من مختلف ولايات الجمهورية للمشاركة في مواضيعها التي تختلف من سنة الى اخرى.



واوضح رئيس لجنة الشعر بالمهرجان جمال عبد النور لوات ان موضوع العكاظية لهذه السنة هو "السر" مشيرا الى تلقي 35 نصا للمشاركة في المسابقة الرسمية لهذع العكاظية تم قبول 25 منها بعد عملية الفرز هذا الى جانب قبول 15 نصا للمشاركة في مسابقة الاغنية البدوية التي تقام على نفس ركحة العكاظية

واضاف جمال عبد النور ان "السر" الذي يمثل موضوع المسابقة لهذه السنة.



...





ومن ناحيتهم عبر عدد من الشعراء المشاركين في هذه العكاظية على غرار الناصر الشايب لوات ان المهرجان الدولي للصحراء بدوز يلامس من سنة الى اخرى مواضيع تتميز بالتفرد واثارة القريحة الشعرية التي يحاول الشعراء الذين يحلون على ركح العكاظية من مختلف ولايات الجمهورية التعبير عنها بابيات باتت تمثل مدونة شعرية للمهرجان الذي يعتبر شيخ المهرجانات بالبلاد واحد اكبر التظاهرات الثقافية التي تعنى بالتراث المادي واللامادي.



كما اكد كل من الشاعران كمال الخليفي و رضا الشريف من ولاية القيروان ان موضوع العكاظية الشعرية جميل ومس اغلب الشعراء المشاركين معبرين عن املهما في يكونا في مستوى تطلعات رواد هذه التظاهرة التي تتميز بجمهور يتقن الشعر ابا عن جد ويجيد تقييم الشعراء.



و اكد عدد من متابعي العكاظية الشعرية على غرار محمد بن ابراهيم ان جمالية المهرجان الدولي للصحراء بدوز تكمن في نهله من عادات وتقاليد البدو الذين كانوا يتميزون بالتنقل بين الفيافي بحثا عن الكلىء والمرعى الى جانب اجادتهم نظم الكلم سواءا شعرا او نثرا مشيرين الى ان العكاظية الشعرية تحضى سنويا بمتابعة من جمهور غفير يحرص على ان لا يفوة قصائدها التي تثري الذاكرة وتعبر عن ما يختلج في الوجدان من احاسيس تلخصها الموضوع الذي تختاره لجنة التنظيم من سنة الى اخرى.







