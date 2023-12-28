الرابطة 2 (الجولة 13-الدفعة 2): النتائج والترتيب

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي أقيمت دفعتها الثانية اليوم الخميس:
المجموعة الأولى
في ملعب بن عروس المعشب
المجموعة الأولى
في ملعب بن عروس المعشب
سبورتينغ بن عروس - النادي القربي 1 - 1
في ملعب حمام الأنف المعشب
نادي حمام الأنف - أمل حمام سوسة 2-1
الترتيب ن ل
1-جندوبة الرياضية 26 12
2-شبيبة العمران 25 12
3-نادي حمام الأنف 24 12
4-النادي القربي 20 12
5-النجم الرادسي 18 12
6-شبيبة القيروان 17 12
7-أمل حمام سوسة 16 12
8-هلال مساكن 15 12
9-جمعية اريانة 14 12
10-مستقبل وادي الليل 13 12
11القلعة الرياضية 8 12
--مرجان طبرقة 8 12
13-سبورتينغ بن عروس 7 12
المجموعة الثانية
في ملعب أحمد خواجة المهدية
مكارم المهدية - مستقبل قابس 1 - 1
في ملعب المكنين البلدي
سبورتينغ المكنين - أولمبيك مدنين 2 - صفر
في ملعب 2 مارس الاصطناعي
محيط قرقنة - مستقبل الرجيش 1 - صفر
في ملعب جلمة الاصطناعي
نسر جلمة - أمل جربة 1 - 1
في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي - أمل الرقبة 4 - صفر
في مركب جرجيس
الترجي الجرجيسي - أولمبيك سيدي بوزيد 3 - صفر
هلال الشابة (معفى)
الترتيب ن ل
1-الترجي الجرجيسي 29 12
2-مستقبل قابس 28 12
3-هلال الشابة 24 11
4- الملعب القابسي 19 12
5-امل جربة 18 12
6-سبورتينغ المكنين 16 11
7-امل الرقبة بتطاوين 14 12
8-اولمبيك سيدي بوزيد 12 12
--نادي محيط قرقنة 12 12
10-مكارم المهدية 11 11
11-اولمبيك مدنين 9 12
-- نسر جلمة 9 12
13-مستقبل الرجيش 2 10
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 279490