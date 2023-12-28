الرابطة 2 (الجولة 13-الدفعة 2): النتائج والترتيب

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي أقيمت دفعتها الثانية اليوم الخميس:



المجموعة الأولى

في ملعب بن عروس المعشب



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سبورتينغ بن عروس - النادي القربي 1 - 1



في ملعب حمام الأنف المعشب

نادي حمام الأنف - أمل حمام سوسة 2-1



الترتيب ن ل

1-جندوبة الرياضية 26 12

2-شبيبة العمران 25 12

3-نادي حمام الأنف 24 12

4-النادي القربي 20 12

5-النجم الرادسي 18 12

6-شبيبة القيروان 17 12

7-أمل حمام سوسة 16 12

8-هلال مساكن 15 12

9-جمعية اريانة 14 12

10-مستقبل وادي الليل 13 12

11القلعة الرياضية 8 12

--مرجان طبرقة 8 12

13-سبورتينغ بن عروس 7 12



المجموعة الثانية

في ملعب أحمد خواجة المهدية

مكارم المهدية - مستقبل قابس 1 - 1



في ملعب المكنين البلدي

سبورتينغ المكنين - أولمبيك مدنين 2 - صفر



في ملعب 2 مارس الاصطناعي

محيط قرقنة - مستقبل الرجيش 1 - صفر



في ملعب جلمة الاصطناعي

نسر جلمة - أمل جربة 1 - 1



في ملعب قابس المعشب

الملعب القابسي - أمل الرقبة 4 - صفر



في مركب جرجيس

الترجي الجرجيسي - أولمبيك سيدي بوزيد 3 - صفر



هلال الشابة (معفى)

الترتيب ن ل

1-الترجي الجرجيسي 29 12

2-مستقبل قابس 28 12

3-هلال الشابة 24 11

4- الملعب القابسي 19 12

5-امل جربة 18 12

6-سبورتينغ المكنين 16 11

7-امل الرقبة بتطاوين 14 12

8-اولمبيك سيدي بوزيد 12 12

--نادي محيط قرقنة 12 12

10-مكارم المهدية 11 11

11-اولمبيك مدنين 9 12

-- نسر جلمة 9 12

13-مستقبل الرجيش 2 10

