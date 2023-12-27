بطولة النخبة العربية للتنس: عزيز دوقاز يتاهل الى الدور النهائي

تأهل اللاعب التونسي عزيز دوقاز المصنف 234 عالميا الى الدور النهائي لبطولة النخبة العربية للتنس في نسختها الثالثة، اثر فوزه اليوم الأربعاء على نظيره اللبناني هادي حبيب المصنف 301 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6 – 3 و 7 - 6 .



وسيواجه عزيز دوغاز في الدور النهائي للبطولة، التي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة، اللاعب السوري محمد حازم نو المصنف 472 عالميا، الذي أحدث المفاجاة بفوزه على المصري محمد صفوت المصنف 358 عالميا بمجموعتين دون رد بواقع 6 – 2 و 6 – 0.





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يذكر أنّ البطولة التي تقام على ملاعب مجمع خليفة الدولى للتنس يشارك فيها أفضل 16 لاعبا عربيا وفقا لترتيبهم فى التصنيف العالمي للاعبين المحترفين .