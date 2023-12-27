تطاوين: بعث 41 نادي روبوتيك في المدارس والمعاهد وانطلاق تدريس تقنيات الطاقة الشمسية بالمدرستين الاعداديتين التقنيتين

تعزيزا لتنمية القدرات العلمية والابداعية للتلاميذ في مختلف مراحل التعليم تم بعث 41 نادي "روبوتيك" بمدارس ومعاهد بمختلف معتمديات الولاية، جهزتها الشركة البترولية النمساوية العاملة في صحراء الجهة بتجهيزات حديثة بلغت قيمتها حوالي 120 ألف دينار، حسب ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية عادل الخالدي.



وأشار الخالدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أنه تم تنظيم 4 دورات تكوينية من 18 الى 29 ديسمبر الجاري لفائدة ما يزيد عن 40 أستاذ ومعلم في الروبوتيك، وتجويد معارفهم وتحيينها من قبل محكم دولي وضعته المنظمة الدولية للهجرة على ذمتهم في اطار برنامج تعاون يجري اعداده بين المنظمة والمندوبية الجهوية للتربية.





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وقال إن "النية تتجه الى تنظيم مسابقات تشحذ عزائم المنخرطين في هذه النوادي، كما تسعى الجهة أيضا الى تنظيم ملتقى وطني للروبوتيك لا سيما وان 8 مدارس ابتدائية اخرى ستنضم لهذه المجموعة قريبا".



من جهة أخرى، أفاد المندوب الجهوي للتربية بأن المدرستين الاعداديتين التقنيتين عرفتا هذا العام اقبالا مهما من قبل التلاميذ ليتضاعف عدد المرسمين بها مقارنة بالعام الدراسي الماضي، وذلك بعد ان تم فتح جميع الورشات وتوفير الاطار المدرس في مختلف الاختصاصات، معلنا عن الانطلاق في اقحام تدريس وتدريب التلاميذ على تقنيات وابجديات الطاقة الشمسية ضمن برنامج ورشة الكهرباء.