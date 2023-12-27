البطولة الإنقليزية : ليفربول يفوز على بيرنلي ويعتلي الصدارة مؤقتا

اعتلى فريق ليفربول صدارة البطولة الإنقليزية لكرة القدم مؤقتا بفوزه على مضيفه بيرنلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما امس الثلاثاء ضمن الجولة التاسعة عشرة للمسابقة.

سجل هدفي ليفربول، داروين نونيز في الدقيقة السادسة، وديوغو غوتا في الدقيقة 90.



وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة ليعتلي الصدارة مؤقتا، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه أرسنال الذي يواجه ويستهام يونايتد غدا الخميس فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز 19 قبل الأخير.



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وفي مباراة ثانية، تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه أستون فيلا بنتيجة (3-2). سجل ثلاثية مانشستر يونايتد، أليخاندرو غارناتشو في الدقيقتين 59 و71 وراسموس هويلوند في الدقيقة 82، فيما سجل هدفي أستون فيلا، جون ماكجين في الدقيقة 21، ولياندير ديندونكير في الدقيقة 26.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 31 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 39 نقطة في المركز الثالث.

وفي باقي مباريات الجولة امس، تغلب نوتينغهام فورست على مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة (3-1)، وفاز لوتون تاون على مضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة (3-2)، وتخطى بورنموث ضيفه فولهام بثلاثية نظيفة.

وتتواصل منافسات الجولة الـ19 اليوم الاربعاء باقامة مباريات: تشيلسي مع كريستال بالاس، وبرينتفورد مع وولفرهامبتون، وإيفرتون مع مانشستر سيتي..على أن تختتم الجولة غدا الخميس باقامة مباراتي برايتون مع توتنهام هوتسبير، وأرسنال مع وست هام يونايتد.

