رئيس الجمهورية : " ان العزوف عن الانتخاب هو نتاج رفض عامة التونسيين لفكرة البرلمان، ولابد من وقت ليسترجع التونسيون ثقتهم في من يتولون أمرهم "

قال رئيس الجمهورية على هامش زيارته الى مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة بولاية بنزرت تعليقا على نتائج الانتخابات المحلية التي تم تنظيمها الأحد " ان العزوف عن الذهاب الى مراكز الاقتراع هو نتاج رفض عامة التونسيين لفكرة البرلمان، ولابد من وقت ليسترجع التونسيون ثقتهم في من يتولون أمرهم ، لأن الديمقراطية النيابية لا بد منها".



وأضاف رئيس الدولة وفق فيديو نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية حول زيارة الرئيس لمصنع الفولاذ، أنه يفضل تقديم نتائج وأرقام حقيقية على أن يتم نشر نتائج مزيفة تفوق ال90 بالمائة.





وأشار الرئيس الى أن التونسيين عاشوا في ظل برلمانات صورية، وبعد ذلك برلمانات مكونة من مافيات، دون تعميم ذلك، مستغربا من مفارقة استشهاد التونسيين أيام الاستعمار من أجل انتخاب برلمان تونسي ورفضهم اليوم لفكرة البرلمان .ووجه خطابه الى المنتخبين في المجالس المحلية، مشددا أنهم مسؤولون أمام من انتخبوهم بغض النظر عن نسبة الأصوات التي تحصلوا عليها.يذكر أن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات صادق اليوم الثلاثاء على النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورتها الأولى.كما نظر المجلس، وفق بلاغ للهيئة، في اقتراحات الهيئات الفرعية بخصوص إلغاء بعض نتائج الفائزين والمصادقة على قرارات مراكز التجميع التابعة لها.وتعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج الأولية للدور الأول لانتخابات أعضاء المجالس المحلية التي تمّ إجراؤها يوم الأحد 24 ديسمبر الجاري غدا الاربعاء على الساعة السادسة مساء بالمركز الإعلامي بالقبة الرياضية بالمنزه.يشار إلى انّ النسبة العامة للإقبال على التصويت في الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية بلغت مع إغلاق مكاتب الاقتراع على الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، 11 فاصل 66 بالمائة، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.يذكر انّ العدد الجملي للمقترعين بلغ مليونا (1) و59 ألفا و4 مقترعين من مجموع عدد المسجلين البالغ عددهم 9 ملايين و80 ألفا و987 مسجلا.