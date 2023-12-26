وزير الشباب والرياضة يستقبل البطلة البارالمبية روعة التليلي ويؤكد حرصه على توفير افضل الظروف لرياضيي ذوي الاحتياجات الخصوصية

تطرق وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، صباح اليوم الثلاثاء، خلال استقباله البطلة العالمية والبارالمبية روعة التليلي لعديد الإشكاليات والصعوبات التي يواجهها الرياضيون من ذوي الاحتياجات الخصوصية، من بينها ظروف سير التدريبات وعدم توفر التجهيزات الرياضية اللازمة.



واكد الوزير خلال اللقاء، الذي دار بحضور المدير العام للرياضة مراد الملولي ومدير رياضة النخبة رياض عزيّز، حرصه على حل كل الإشكاليات وإيجاد حلّ هيكلي وجذري لرياضة ذوي الاحتياجات الخصوصية وتوفير كل الظروف المادية واللوجستية الملائمة والتأطير الجيد على كل المستويات للرياضيين، استعدادا للاستحقاقات الرياضية القادمة وأهمها الألعاب البارالمبية باريس 2024.





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وتوجه وزير الشباب والرياضة بالمناسبة بالتهاني لبطلة تونس وصاحبة الرقم القياسي بتسع تتويجات ذهبية، روعة التليلي، مشيدا بما حققته بطلات تونس وأبطالها من ذوي الاحتياجات الخصوصية من نتائج مشرفة في مختلف الاستحقاقات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية رغم ضعف الإمكانيات المتوفرة وكذلك بالمستوى المتيمز وبالكفاءة العالية للمدرّبين التونسيين وما يبذلونه من مجهودات لتحقيق أفضل النتائج وإعلاء الراية الوطنية.

