عزيز دوقاز يتأهل الى الدور نصف النهائي لبطولة النخبة العربية للتنس

تأهل لاعب المنتخب الوطني التونسي للتنس عزيز دوقاز، مساء اليوم الاثنين، إلى الدور نصف النهائي لبطولة النخبة العربية الثالثة للتنس المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة عقب فوزه على المصري كريم مامون بمجموعتين دون رد (6-2 و6-3).



وسيلاقي دوقاز ، غدا الثلاثاء، في الدور نصف النهائي اللبناني هادي حبيب الفائز على المغربي ياسين الدليمي (6-2 و7-5).





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ويذكر ان بطولة النخبة العربية تقام على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس بمشاركة افضل 16 لاعبا عربيا وفقا لترتيبهم في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين.