فوز النادي البنزرتي وديا على الاولمبي الباجي 3-1

فاز النادي البنزرتي على الاولمبي الباجي (3-1) في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما اليوم السبت بملعب 15 اكتوبر ببنزرت في اطار الاعداد لبقية الموسم.



وجاءت اهداف النادي البنزرتي بواسطة كل من محمد عزيز القاسمي ويوسف الفلاحي والطيب بن زيتون فيما سجل وسيم الشيحي هدف الاولمبي الباجي.



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