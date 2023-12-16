بطولة فرنسا / ليون يفوز على موناكو بهدف نظيف

حقق ليون فوزا ثمينا على مضيفه موناكو بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على ملعب لويس الثاني في افتتاح الجولة السادسة عشرة من البطولة الفرنسية لكرة القدم.

سجل هدف ليون والمباراة الوحيد اللاعب جيفينيو في الدقيقة 85.

وهو الفوز الثالث هذا الموسم لفريق ليون ليرفع رصيده إلى 13 نقطة، ويرتقي للمركز السادس عشر مؤقتا، وبفارق الأهداف عن تولوز صاحب المركز الخامس عشر، بينما تكبد موناكو الخسارة الرابعة في البطولة ليتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطتين عن نيس صاحب المركز الثاني و6 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار