المستشفى الجامعي سهلول بسوسة تحصّل مؤخرا على الإعتماد من طرف الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي

مكتب سوسة /أعلن المدير العام للمستشفى الجامعي سهلول بسوسة شوقي بن حمودة أنّ مستشفى سهلول تحصّل مؤخرا على الإعتماد من طرف الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي



وأوضح بن حمودة خلال تدخله اليوم الخميس بمناسبة انعقاد المجلس الجهوي للصحة بسوسة ان هذه الهيئة المستقلة اتخذت قراراها بناء على تقييم أداء المؤسسات الصحية واستنادا الى دليل اجرائي معتمد للغرض

وأضاف ان تميز المستشفى الجامعي سهلول بسوسة جاء بعد عمليات تقييم ل30 مؤسسة صحية عمومية وخاصة مؤكدا ان مستشفى سهلول كان المستشفى العمومي الوحيد الذي اثبتت التقييمات المعتمدة جودة الخدمات المقدمة داخله وسلامة العلاج الذي يخضع له المرضى



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يذكر ان المستشفى العسكري بتونس ومصحة خاصة تحصّلا كذلك على الإعتماد من طرف الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد

من جهته أفاد المدير العام للمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة لطفي بوغمومرة بنفس المناسبة ان المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة شرع منذ يوم 16 نوفمبر 2022 في تفعيل منظومة التسجيل والدفع عن بعد التي تتيح لعموم المواطنين اخذ مواعيد العلاج عن بعد من خلال الولوج الى موقع httpss://einscription.rns.tn/

وأضاف أن منظومة التسجيل والدفع عن بعد بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة التي تعتبر التجربة الأولى في المستشفيات التونسية تهدف بالخصوص الى تجنيب المرضى الوقوف في طوابير الانتظار أمام شبابيك التسجيل وكذلك امام شبابيك القباضة والمرور مباشرة لمقابلة الطبيب وذلك بعد تلقي ارسالية قصية عبر الهاتف الجوال تتضمن مكان وموعد العيادة الطبية

واشار المدير الجهوي للصحة محمد رويس من جهته الى المشاريع الصحية الجارية والمستقبلية مؤكدا بالخصوص ان المستشفيين الجامعيين بسوسة سهلول وحشاد يقدمان الخدمات الطبية لمرضى ولايات سوسة والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد بالرغم من تراجع عدد الإطارات الشبه طبية وتقادم التجهيزات

يذكر ان تدخلات الحاضرين في المجلس الجهوي للصحة بولاية سوسة تركزت بالخصوص على الدعوة الى بذل مجهودات إضافية لدعم المؤسسات الصحية بالجهة بالتجهيزات وبالموارد البشرية مشيرين بالخصوص الى تقادم التجهيزات الطبية التي لا يتم تغييرها والى النقص الفادح في الإطارات الطبية والشبه طبية العاملة بالجهة التي تستقبل اعدادا هامة من مرضى المناطق الداخلية