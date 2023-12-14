مدنين / منصة السياحة البديلة بالجنوب الشرقي تقدم مشروعين للسياحة الفلكية والسياحة الجيولوجية بالظاهر كمنتوج جديد لسياحة ثقافية وعلمية

انتظمت اليوم بجزيرة جربة الندوة العاشرة لمنصة السياحة البديلة بالجنوب الشرقي التي تم بعثها منذ سنة 2012 بهدف النقاش وتبادل الآراء حول أي منتوج سياحي جديد ودعم المبادرات الجديدة بالتفكير والبحث عبر تجميع مختلف المتدخلين في القطاع السياحي بطريقة مباشرة وغير مباشرة .



وطرحت هذه المنصة اليوم الخميس، انشطة سياحية جديدة في وجهة الظاهر وفي تونس عموما ستدخل في العرض السياحي الجديد كمنتوج سياحي ثقافي قصد التعريف به وعرضه على كل المتدخلين لإبداء الراي بشأنه من أجل اثرائه بمقترحات وفق منسق المنصة محمد صادق الدبابي.





...



وأضاف أن هذا المنتوج السياحي الجديد الذي تم تقديمه يهم في جانب أول السياحة الفلكية وفي جانب ثاني السياحة الجيولوجية، مشيرا إلى أن محطة فلكية سيتم تركيزها في الدويرات بولاية تطاوين، بعد أن تم اختيار سماء الظاهر كأفضل سماء موجودة في تونس من حيث حجم النجوم بها وميزات أخرى توفر متعة الفرجة والتجول في السماء بين النجوم والكواكب وهو ما يكون منتوجا سياحيا وعلميايمكن أن يستقطب السواح من العالم و قابلا للتطوير من سنة إلى أخرى وفق الدبابي.



وأوضح أن شركة فرنسية وفرت التجهيزات الضرورية للمحطة وقريبا سيتم فتحها أمام الزوار من السواح والباحثين فيما يتواصل تركيز محطة للرصد الجوي لتوفير المعلومات الدقيقة حول الطقس وتغيرات المناخ التي على ضوء ما تقدمه من معطيات تتمكن محطة رصد النجوم والسماء من ان تشتغل وتحدد اوقات فتحها او غلقها.



أما المحور الثاني في أشغال منصة السياحة البديلة فهي السياحة الجيولوجية ، من خلال مشروع الحديقة الجيولوجية التي قدمها رئيس المشروع والمهندس العام بالديوان الوطني للمناجم محسن بن حسين، كفضاء موحد يحتوي على تراث جيولوجي من ديناصورات ونباتات متحجرة وأقدم حجر في تونس على سطح الارض بجبل طباقة يعود إلى 250 مليون سنة، إضافة إلى عناصر تراثية أخرى من قصور وقرى بربرية وتراث لامادي .

وأشار بن حسين، إلى أن هدف هذا المشروع النموذجي في تونس سياحي وعلمي وتنموي ، يعمل على بعث منوال تنموي جديد يعتمد على السياحة الجيولوجية عبر الحديقة الجيولوجية الظاهر الممتدة من مطماطة الى رمادة على مساحة نحو 6 الاف كلم مربع، مذكرا بأن المشروع انطلق منذ سنة 2016 حيث مر بعدة مراحل، أهمها سنة 2018 تاريخ انجاز خارطة طريق ودراسة جدوى للمشروع بالتعاون بين الشركاء والمرحلة الثانية سنة 2022 تاريخ زيارة وفد من خبراء اليونسكو لمنطقة الظاهر للتعرف على مكونات الحديقة ومدى توفر المقومات التي تجعل منها حديقة جيولوجية عالمية لليونسكو.

وأوضح أنه وقع اختيار ملف الظاهر بتونس الثاني من بين أربعة دول حظيت بالقبول لمرافقة خبراء اليونسكو ملفاتها وفي ذلك تأكيد على أهمية ملف الظاهر من ناحية المقومات وتقدم الأشغال لتكلف منظمة اليونسكو خبيرين لها لتأطير الملف التونسي واعداد ملف الترشح حتى تمنح المنظمة رمز التصنيف للحديقة الجيولوجية وهو ما يتطلب توفر 4 معايير أساسية لتراث جيولوجي مميز توفر بعضها في المشروع التونسي إلا أن العنصر الذي بقي غير مكتمل هو وجود هيكل اداري يشرف على المشروع لذلك تنكب حاليا مختلف الوزارات المعنية على ايجاد وحدة تصرف حسب الأهداف لإعداد الملف في انتظار إحداث هيكل إداري قار .

وحسب رئس المشروع محسن بن حسين، فانه يتوقع أن يتم تقديم ملف الحديقة الجيولوجية الظاهر إلى اليونسكو في أكتوبر 2024 على أن يتم الاعلان عن النتيجة في افريل 2026 بعد دراسة الملف وزيارة خبراء اليونسكو بين ماي واوت 2025.