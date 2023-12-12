البطولة الافريقية للكرة الطائرة للناشئين (اقل من 17 سنة)- المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المصري 0-3

انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة لاقل من 17 سنة امام نظيره المصري 0-3 اليوم الثلاثاء في اليوم الاول من منافسات البطولة الافريقية للكرة الطائرة للناشئين المقامة حاليا بمدينة مصراتة الليبية.

وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي (18-25 و17-25 و22-25).

ويتبارى المنتخب التونسي غدا امام نظيره الكامروني قبل ان يواجه يوم الخميس نظيره المغربي على ان يختتم مقابلاته في الدور الاول بملاقاة نظيره الليبي يوم الجمعة.

ويقام الدور نصف النهائي يوم الاثنين القادم (الاول - الرابع والثاني - الثالث) فيما تدور المباراة النهائية يوم الثلاثاء 19 ديسمبر الجاري.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار