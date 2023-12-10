أستون فيلا يهزم أرسنال ويحقق رقما قياسيا بفوزه 15 على التوالي بملعبه

حقق أستون فيلا رقما قياسيا على مستوى النادي بفوزه رقم 15 على التوالي على ملعبه في البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم بتغلبه 1-صفر على أرسنال في مباراة مثيرة يوم السبت ليحرم فريق المدرب ميكل أرتيتا من العودة للصدارة.



ويحتل أستون فيلا، الذي صعق مانشستر سيتي 1-صفر يوم الأربعاء، المركز الثالث برصيد 35 نقطة من 16 مباراة بينما يحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 36 نقطة بعدما تخطاه ليفربول في الصدارة برصيد 37 نقطة.

وسجل هدف المباراة الوحيد جون ماكغين في الدقيقة السابعة بعد انطلاقة من ليون بايلي من الجانب الأيمن قبل أن يمررها إلى قائد أستون فيلا الذي‭‭ ‬‬ استقبل الكرة بصورة جيدة قبل أن يستدير لمواجهة المرمى ويسددها في هذه الأثناء إلى داخل الشباك.



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وظن أرسنال أنه أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن الحكم ألغى الهدف بعد أن تبين بمراجعة حكم الفيديو المساعد أن كاي هافرتس لمس الكرة بيده قبل أن يسددها في مرمى إيمي مارتينيز بعد ارتباك أمام المرمى.