تونس - تراجع الطلب على الغاز الطبيعي ب4 بالمائة مع موفى اكتوبر 2023

بلغ الطلب على الغاز الطبيعي، 4 ملايين طن مكافىء نفط "طن . م . ن" ، إلى موفى أكتوبر 2023، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وفق بيانات للمرصد الوطني للطاقة والمناجم، التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.



وافادت النشرية الشهرية حول الوضع الطاقي - اكتوبر 2023، التي اصدرها المرصد الوطني للطاقة والمناحم، ان الطلب على هذه المادة لإنتاج الكهرباء عرف تراجعا بنسبة 3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، مفسرا ذلك، بالأساس، بمحدودية توفر الغاز.





...



وتابع مبينا ان هذا التراجع لا يعكس الحاجيات الوطنية من الكهرباء والتي تمت تغطية جزء منها بتوريد الكهرباء من الجزائر.



وتبرز المعطيات ذاتها ان حصة الطلب لانتاج الكهرباء تصل الى حوالي 73 بالمائة.



ولاحظ المصدر ذاته، ان استهلاك الغاز في بقية القطاعات شهد انخفاضا بنسبة 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.



انخفاض الطلب على المواد البترولية بنسبة 3 بالمائة



شهد استهلاك المواد البترولية، وفق المرصد الوطني للطاقة والمناجم، تقلصا بنسبة 3 بالمائة، مع موفى أكتوبر 2023 مقارنة بنفس الفترة

من سنة 2022.



وتراجع في هذا الصدد، استهلاك البنزين بنسبة 3 بالمائة في حين شهد استهلاك الغازوال انخفاضا بـ 7 بالمائة.



وتجدر الإشارة الى ان استهلاك كيروزان الطيران شهد ارتفاعا هاما بنسبة 19 إلى موفى أكتوبر 2023، إذ شهدت حركة الطيران على المستوى الوطني والدولي عودة تدريجية الى النسق العادي.





تقلص انتاج الكهرباء بنسبة 1 بالمائة حتى موفى اكتوبر 2023



اشار المرصد الوطني للطاقة والمناجم، الى ان إنتاج الكهرباء، مع موفى أكتوبر 2023، ناهز 16646 جيغاوت ساعة، ليعرف انخفاضا بنسبة 1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022. كما شهد الإنتاج الموجه الى الاستهلاك المحلى انخفاضا بنسبة 1 بالمائة.



واعتمد أسطول إنتاج الكهرباء، خلال هذه الفترة، وبصفة شبه كلية، على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، بمساهمة تقدر بأكثر من 97 بالمائة.



وأمنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز نسبة 99 بالمائة من الإنتاج فيما مثل الخواص 1 بالمائة. علما وان الارتفاع الملحوظ لواردات الكهرباء من الجزائر ساهمت في تغطية 11 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الكهرباء.

