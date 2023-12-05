ميزانية وزارة الشباب والرياضة لسنة 2024 تقدر ب922.164 مليون دينار بنسبة 1.18 بالمائة من ميزانية الدولة

بلغت ميزانية وزارة الشباب والرياضة لسنة 2024 التي انطلقت مناقشاتها ظهر اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب 922.164 مليون دينار وهي تمثل 1.18 بالمائة من ميزانية الدولة تتوزع الى نفقات تاجير في حدود 627.213 مليون دينار ونفقات تسيير ضبطت ب57.990 مليون دينار في حين بلغت نفقات التدخلات 102.861 مليون دينار.





وفي كلمته في بداية الجلسة، استحضر رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة بكلّ فخر واعتزاز بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية وزارة الشباب والرياضة لسنة 2024، النجاحات الباهرة لأبطال تونس في العديد من الرياضات وحياهم على رفع الراية التونسية عاليا في المحافل الدولية.



وبين ان هذه الوزارة الهامة تتولى رسم وتنفيذ ومتابعة سياسات الدولة في مجالات محورية وحيوية مضيفا ان تونس تعوّل اليوم في بناء حاضرها وفي ضمان مقومات الرقيّ لمستقبلها على شبابها الذي يمثّل القلب النابض للمجتمع باعتباره يمثّل شريحة واسعة منه ولأنّه طاقة خلق وإبداع وتطوير.واكد الحاجة في نطاق الأطر الدستورية والقانونية إلى وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى تكريس البرامج الكفيلة بحسن توظيف الطاقات والقدرات الشبابية التي تزخر بها تونس لكي تلعب دورا دافعا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولكي تنخرط بكلّ جدّية وفاعلية في الحياة العامة وفي الشأن العام بمختلف تجلّياته.واضاف رئيس مجلس نواب الشعب انه ولئن تمثّل فئة الشباب ميزة تتمتّع بها تونس فإنّ الواقع لا يمكن أن يحجب ما يواجهه الشاب التونسي من تحديات كبيرة مردّها جملة من العوائق والمكبّلات التي ما انفكّت تتزايد وتتراكم خاصة خلال العشرية الفارطة. وشدد في هذا الإطار على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل تمكين الشباب وحوكمة السياسات العامة الموجّهة إليهم والحرص على الاستغلال الأمثل للقدرات المؤسّسية ومراجعة الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة لتكون أكثر ملائمة مع الحاجيات والتطلعات المشروعة لشباب تونس بهدف تحفيز الكفاءات الشابّة والحفاظ على زخم الطاقة الشبابية الإيجابية للمضي قدما في تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وزرع ثقافة الأمل والطموح.