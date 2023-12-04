مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي يعرب عن استعداد الوكالة لمزيد التعاون مع وزارة التشغيل في مختلف مجالات تدخلاتها

أعرب مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "جي آي زي" "مانفراد هور" خلال لقاء جمعه، بمقر الوزارة، برئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي عن استعداد الوكالة لمزيد التعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني في مختلف مجالات تدخلاتها.





وثمن "مانفراد هور" جملة النتائج المحققة على مستوى المشاريع والبرامج المنجزة في اطار التعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني ومنها مشروع "التكوين و سوق الشغل" و مشروع التعاون شبه الإقليمي "من أجل مقاربة شاملة لإدارة الهجرة وتنقل العمال



...



في شمال إفريقيا" ، ومشروع المبادرة التونسية الألمانية في مجال البناء وتوابعه وبرنامج التكوين بين مؤسسات القطاع الخاص .



ومن جهته، أكد عبد القادر الجمالي بالمناسبة، ما توليه وزارة التشغيل والتكوين المهني من أهمية، للتجربة الألمانية في مجال التكوين المهني الذي، ساهم بشكل مباشر في تطوير الاقتصاد الألماني عبر عقود من الزمن، وتعمل الوزارة عبر مشاريع التعاون المشتركة

على نقل هذه التجربة التي تلعب فيها المؤسسات الاقتصادية دورا محوريا في هندسة التكوين المهني وتمويله.

وأضاف أن وزارة التشغيل والتكوين المهني تعمل على مزيد حوكمة كل التدخلات والبرامج والمشاريع المنجزة في إطار التعاون الدولي لضمان التناسق والتكامل بينها، مقترحا مجالات تعاون جديدة تتعلق أساسا بدعم القدرات في مجالات الحوكمة والتصرف وقيادة المشاريع.