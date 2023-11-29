بنزرت: تمكين 21 عائلة محدودة الدخل من منح تحسين سكن بإجمالي 84 ألف دينار

مكّنت اللجنة الجهوية الاستشارية للسكن الاجتماعي ببنزرت، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، بمقر الولاية، 21 عائلة محدودة الدخل الدخل بمعتمديات سجنان، ومنزل بورقيبة، ومنزل جميل، وغزالة، وماطر، وجومين، وغار الملح، من منح مالية لتحسين السكن بقيمة إجمالية تعادل 84 ألف دينار، وذلك في إطار القسط الأول من برنامج تحسين السكن بعنوان سنة 2022.



وبالمناسبة، دعا المعتمد الأول للولاية، الحبيب الخرشاني، المنتفعين الى حسن توظيف هذا القسط في مزيد تحسين ظروف عيشهم، والعمل على توجيهه لتحسين المناخ الصحي بمقرات سكناهم.

يشار إلى ان الجلسة انتظمت بحضور كل من رؤساء اللجان المحلية معتمدي الجهة وبقية المصالح الفنية والادارية وخلية السكن الإجتماعي بمقر الولاية.



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يذكر ان برنامج تحسين السكن بعنوان سنة 2022 خصص له 200 الف دينار وذلك بمعدل منح تتراوح بين 3000دينار و5000 دينار ، كما شمل ذات البرنامج بعنوان سنة 2021 ما يعادل 69 عائلة من محدودي الدخل من جميع معتمديات الولاية بقيمة مالية جملية تناهز 300 الف دينار.

