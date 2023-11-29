جمعية جراحة الفتق تنظم مؤتمرها الوطني الرابع يومي 30 نوفمبر و 1 ديسمبر 2023 حول آخر المستجدات الطبية في الاختصاص

تنظّم الجمعية التونسية لجراحة الفتق يومي 30 نوفمبر الجاري و 1 ديسمبر القادم مؤتمرها الوطني الرابع بمشاركة نحو 150 طبيبا تونسيا في اختصاص الجراحة العامة والجراحة الباطنية فضلا عن مشاركة جراحين من دول أخرى. وسيتمحور الموضوع هذه السنة حول آخر المستجدات الطبية في جراحة الفتق، حسب ما أفاد به رئيس الجمعية، فاروق السبعي.



وأضاف السبعي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن من بين الدول المشاركة ليبيا والجزائر والكامرون وفرنسا وايطاليا وسويسرا، موضحا ان المشاركين سيتناولون بالطرح والدراسة طرق التدخل الجراحي للفتق على اختلاف انواعها كالكلاسيكية وعبر المنظار وتنضاف اليها طرق عن طريق الروبوت الذي يتحكم فيه الطبيب الجراح عن بعد.





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وسيتطرق الاطباء إلى سلبيات وايجابيات كل التدخلات الطبية على حدة، وسيقع خلال المؤتمر نشر نتائج لدراسة ضمت 800 عينة لحالات استعجالية استوجبت ازالة الفتق والتوعية بسبل الوقاية من ذلك في الاقسام الجامعية بجميع المستشفيات.



وللاشارة فان الفتق يحدث عندما يخرج عضو أو جزء من تجويفه من خلال فتحة طبيعية. وهناك نوعان من الفتق ، الفتق السري والفتق الإربي ويتميز الفتق السري بوجود كتلة على مستوى السرة ويحدث هذا عندما يخرج جزء من البطن من خلال السرة اما الفتق الإربي فيحدث عندما تمر الأحشاء عبر جدار البطن.