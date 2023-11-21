القصرين: الإحتفاظ ب 8 أشخاص من أجل الإشتباه في تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة الداخلي وعقد اجتماعات سرية ( المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية )

أذنت النياية العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، أمس الإثنين ، بالاحتفاظ ب 8 أشخاص من أجل الإشتباه في تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة الداخلي و عقد اجتماعات سرية وإرتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية وعهدت لفرقة الشرطة العدلية بالجهة للبحث في القضية قبل إحالة المشتبه بهم على أنظارها وفق المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين القاضية حياة الزنايدي .





وأوضحت الزنايدي ، مساء اليوم الثلاثاء ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المشتبه بهم هم من أصيلي جهة القصرين ويعملون بها ، من بينهم موظفون سامون بالدولة ( مدير جهوي وإطار بوزارة التعليم العالي وموظف بمندوبية التربية ) ومن له نشاطات سياسية مع بعض الأحزاب ، ومنهم من أصحاب المهن الحرة.



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وبينت في سياق متصل أنه تم ايقافهم إثر عملية مداهمة نفذتها الوحدات الأمنية بالجهة لمكان اجتماعهم ( في مستودع ) وحجزت لديهم هواتف جوالة تضمن شبهات حول محاولات المشتبه بهم لإفشال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة .

وأكدت الزنايد أن الأبحاث لا تزال جارية في هذه القضية.