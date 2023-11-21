مشاركة 100 من رجال الاعمال والمسؤولين من تونس والجزائر وليبيا في الملتقى الدولي لرواد الاعمال بجزيرة جربة بداية من يوم 23 نوفمبر

اكد اكثر من 100 رجل اعمال ومسؤول من تونس وليبيا والجزائر، مشاركتهم في اشغال الدورة الثالثة للملتقى الدولي لرواد الاعمال الذي ستحتضنه جزيرة جربة بداية من مساء يوم 23 نوفمبر حتى يوم 26 من نفس الشهر، ببادرة من المجلس الاعلى لرجال الاعمال التونسيين الليبيين، وذلك تحت شعار "افاق الاستثمار في تونس ودول الجوار" وفق رئيس المكتب الجهوي للمجلس بولاية مدنين منير قزم.



وذكر قزم في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، ان هذا الملتقى، الذي ينتظم تحت شعار "افاق الاستثمار في تونس ودول الجوار" سيكون مناسبة للتعريف بفرص ومناخ الاستثمار بالبلدان الثلاثة (تونس وليبيا والجزائر) واطلاع المشاركين على قانون الاستثمار بها، من اجل رفع توصيات لاصحاب القرار والى البرلمانات لمزيد تطوير التشريعات والقوانين، بما يشجع ويحفز المستثمرين ويحسن مناخ الاستثمار، واشار الى ان ورشات عمل ستهتم بهذا الجانب التشريعي، لترفع توصياتها ومخرجاتها الى المعنيين، على ان يتكون فريق عمل سيتحول الى الجزائر لمزيد بحث هذا الجانب القانوني للاستثمار.





...



واضاف ان الملتقى سيخرج عن الاطر التقليدية، ويركز على جوانب عملية تخدم هدفه الاساسي في فتح افق لتعاون واسع بين المشاركين ودفع الاستثمار بالبلدان الثلاثة، وذلك من خلال عقد من اللقاءات الثنائية، وابرام اتفاقيات، وامضاء عقود، لافتا الى وجود بوادر هامة في المجال ومنها الانطلاق بالاتفاق على امضاء اتفاقية اطارية في القطاع السياحي وخاصة في مجال التكوين السياحي.



يذكر ان اشغال الملتقى ستنطلق رسميا صباح يوم 24 نوفمبر بعد استقبال المشاركين يوم 23 نوفمبر، في فرصة جديدة لدعم الشراكة الاستراتيجية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين هذه البلدان .