حركة النقل الجوي للمسافرين عبر المطارات التونسية ترتفع بنسبة 5ر24 بالمائة  خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023

ارتفعت حركة النقل الجوي للمسافرين عبر المطارات التونسية بنسبة 5ر24 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، لتبلغ 7 ملايين و611 الف و650 مسافرا، وفق إحصائيات ديوان الطيران المدني والمطارات نشرها، الإثنين.



وشمل هذا التطور في الحركة الجوية، معظم المطارات التونسية، حيث ارتفعت بنسبة 5ر22 بالمائة في مطار تونس قرطاج الدولي وبنسبة 8ر29 بالمائة بمطار جربة-جرجيس.





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كما تطورت بنسبة 3ر50 بالمائة بمطار صفاقس-طينة الدولي وبنسبة 1ر9 بالمائة في مطار قابس-مطماطة الدولي .

وفي المقابل، تراجعت حركة الطيران بنسبة 7ر13 بالمائة بمطار توزر- نفطة الدولي وبنسبة 12 بالمائة بمطار طبرقة-عين دراهم الدولي .



كما تظهر إحصائيات الديوان، ارتفاع حركة الطائرات التجارية بنسبة 81ر17 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، حيث تم تسجيل 445 64 رحلة



وسجلت حركة الطائرات، زيادة بنسبة 8ر19 بالمائة بالنسبة لمطار تونس قرطاج الدولي وارتفعت بنسبة 1ر17 بالمائة في مطار جربة-جرجيس الدولي، كما تطورت بنسبة 6ر2 بالمائة فس مطار صفاقس-طينة الدولي .

وتراجعت حركة الطيران بنسبة 6ر13 بالمائة فيي مطار توزر نفطة الدولي وبنسبة 8ر30 بالمائة بمطار طبرقة-عين دراهم الدولي ، كما انخفضت بنسبة 7ر2 بالمائة في مطار قابس-مطماطة الدولي.

وبلغت حركة الطيران - الطائرات العابرة للأجواء التونسية- نحو 197 44 (حركة) خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023، أي بزيادة بنسبة 6ر44 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.