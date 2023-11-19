المنتخب التونسي لكرة القدم يصل الى مالاوي وحصتان تدريبيتان قبل مباراة الثلاثاء

وصل وفد المنتخب التونسي لكرة القدم مساء امس، بعد رحلة دامت تسع ساعات، الى العاصمة المالاوية ليلونغواي حيث سيخوض زملاء يوسف المساكني مباراة الجولة الثانية من تصفيات مونديال 2026 يوم الثلاثاء المقبل ضد منتخب المالاوي لحساب المجموعة الثامنة.





وكان المنتخب التونسي استهل التصفيات بالفوز على منتخب ساوتومي برباعية نظيفة برادس فيما تفوق منتخب المالاوي خارج ارضه على المنتخب الليبيري 1-0



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كما شهدت الجولة الاولى لهذه المجموعة فوز غينيا الاستوائية على ناميبيا 1-0

وسيجري المنتخب التونسي حصتين تدريبيتين في ليلونغواي اليوم وغدا الاثنين قبل التباري مع المنتخب المالاوي يوم الثلاثاء على الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت تونس.

ويذكر ان وفد المنتخب التونسي ضم 24 لاعبا بعد تخلف كل من محمد علي بن رمضان لاسباب صحية وحمزة رفيعة لاسباب عائلية.

كما شهدت الجولة الاولى لهذه المجموعة فوز غينيا الاستوائية على ناميبيا 1-0وسيجري المنتخب التونسي حصتين تدريبيتين في ليلونغواي اليوم وغدا الاثنين قبل التباري مع المنتخب المالاوي يوم الثلاثاء على الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت تونس.ويذكر ان وفد المنتخب التونسي ضم 24 لاعبا بعد تخلف كل من محمد علي بن رمضان لاسباب صحية وحمزة رفيعة لاسباب عائلية.