بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد(الجولة 12) : النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الجولة الثانية عشرة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت مساء اليوم السبت :
الترجي الرياضي- سبورتينغ المكنين 35-26
نادي ساقية الزيت - بعث بني خيار 24-20
الترجي الرياضي- سبورتينغ المكنين 35-26
نادي ساقية الزيت - بعث بني خيار 24-20
النادي الهلالي - مكارم المهدية 27-27
النجم الساحلي - شبيبة الشيحية 25-28
نسر طبلبة - نادي كرة اليد بجمال 23-24
النادي الافريقي - الاتحاد التميمي 27-34
الترتيب
ن ل
1-الترجي الرياضي 36 12
2-النادي الافريقي 31 12
3- النجم الساحلي 27 12
4-مكارم المهدية 25 12
--نادي ساقية الزيت 25 12
6-الاتحاد التميمي 24 12
--بعث بني خيار 24 12
8-نادي كرة اليد بجمال 21 12
9 -شبيبة الشيحية 20 12
--سبورتينغ المكنين 20 12
-11-نسر طبلبة 18 12
12-النادي الهلالي 17 12
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