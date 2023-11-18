بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد(الجولة 12) : النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الجولة الثانية عشرة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت مساء اليوم السبت :



الترجي الرياضي- سبورتينغ المكنين 35-26

نادي ساقية الزيت - بعث بني خيار 24-20



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النادي الهلالي - مكارم المهدية 27-27

النجم الساحلي - شبيبة الشيحية 25-28

نسر طبلبة - نادي كرة اليد بجمال 23-24

النادي الافريقي - الاتحاد التميمي 27-34



الترتيب

ن ل

1-الترجي الرياضي 36 12

2-النادي الافريقي 31 12

3- النجم الساحلي 27 12

4-مكارم المهدية 25 12

--نادي ساقية الزيت 25 12

6-الاتحاد التميمي 24 12

--بعث بني خيار 24 12

8-نادي كرة اليد بجمال 21 12

9 -شبيبة الشيحية 20 12

--سبورتينغ المكنين 20 12

-11-نسر طبلبة 18 12

12-النادي الهلالي 17 12