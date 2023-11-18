الاتحاد الأوربي لكرة القدم يحدد الثاني من ديسمبر المقبل موعدا لإجراء قرعة /يورو 2024/

أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم اليوم، عن تحديد الثاني من ديسمبر المقبل موعدا لإجراء قرعة نهائيات بطولة أمم أوروبا /يورو 2024/ التي تستضيفها ألمانيا.

وستقام فعاليات إجراء القرعة بمدينة هامبورغ الألمانية.



وحدد الاتحاد أربعة مستويات لعملية سحب القرعة ستوزع على ست مجموعات، بين المنتخبات التي حسمت تأهلها للنهائيات.



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وينص نظام البطولة على تأهل المنتخبين الحاصلين على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثالث من المجموعات الست.



وكانت منتخبات ألمانيا /المستضيفة/، وألبانيا، والنمسا، وبلجيكا، والدنمارك، وإنقلترا، وفرنسا، والمجر، والبرتغال، واسكتلندا، وسلوفاكيا، وإسبانيا، وتركيا، قد حسمت تأهلها للنهائيات فيما ستتأهل ثمانية منتخبات بحلول مساء الثلاثاء المقبل، موعد الجولة الأخيرة من التصفيات، ليصل عدد المنتخبات إلى واحد وعشرين منتخبا ستكون حاضرة في أوعية قرعة البطولة على أن يكتمل العدد الكلي للمنتخبات في مارس المقبل بتأهل ثلاثة منتخبات من مباريات الملحق.

وتقام البطولة في الفترة من 14 جوان إلى 14 جويلية 2024 في ألمانيا.



ويحمل المنتخب الإيطالي لقب النسخة الماضية، بعد فوزه على نظيره منتخب إنقلترا بركلات الترجيح بثلاث ركلات مقابل ركلتين، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.