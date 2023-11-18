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البطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد للسيدات (الجولة الاولى) - فوز النادي الافريقي وخسارة امل الرجيش

Publié le Samedi 18 Novembre 2023 - 10:00 قراءة: 0 د, 39 ث
      
فاز النادي الافريقي على التجمع السطايفي الجزائري بنتيجة 30-15 في المباراة التي اقيمت امس الجمعة بقاعة المهدية لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات الدور الاول للبطولة العربية السادسة للاندية البطلة للسيدات لكرة اليد.

وفي المقابل، خسر امل الرجيش امام الاهلي السعودي بنتيجة 27-32 بقاعة قصور الساف.
وفي مباراتين اخريين، فازت فتيات بومرادس الجزائري على اربيل العراقي بنتيجة 39-16 بقاعة المهدية في حين تغلب نادي الابيار الجزائري على فتاة كركوك العراقي بنتيجة 51-15 بقاعة قصور الساف.
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وتقام الجولة الثانية غدا الاحد ويتضمن البرنامج اربع مقابلات تجمع الاولى بين التجمع السطايفي الجزائري ومواطنه نادي الابيار (س 16 بقاعة المهدية) والثانية بين اربيل العراقي وامل الرجيش (س 18 بقاعة المهدية) والثالثة بين الاهلي السعودي وفتيات بومرداس الجزائري (س 12 بقاعة قصور الساف) والرابعة بين النادي الافريقي وفتاة كركوك العراقي (س 14 بقاعة قصور الساف).


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