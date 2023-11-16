القصرين: كميات الأمطار المتساقطة بالجهة منذ 2019 إلى الان متدينه جدا ما أثر بشكل كبير على المخزون المائي السطحي والجوفي ( مندوب الفلاحة)

أكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقصرين، الشاذلي الغزواني، اليوم الخميس ، أن كميات الأمطار المتساقطة بالجهة منذ موسم 2019 إلى حدود السنة الحالية متدينه جدا ما أثر بشكل كبير على المخزون المائي السطحي ( سدود تلية وسدود كبرى وبحيرات) والمخزون المائي الجوفي وأدى الى تدني المنسوب المائي بعدة آبار





و أضاف الغزواني، في تصريح إعلامي على هامش يوم جهوي تحسيسي حول" الشح المائي وترشيد استهلاك الماء" التام بمقر الولاية، أن الجهة تسجل استنزافا في موائدها المائية فاق ال200 بالمائة نتيجة الاستغلال المفرط للموارد المائية لاسيما في المجال الفلاحي والربط العشوائي بالمنظومات المائية للشرب واستغلال بعضها في مجال الرّي



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وشدد في هذا الصدد على ضرورة تضافر جهود كافة الأطراف من مؤسسات وادارات عمومية وهياكل مهنية لحسن التصرف في الثرورة المائية وتحسين آداء المنظومات المائية



وقال إنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تنفيذ سلسلة من الحملات التحسيسية للمؤسسات العمومية ودور الشباب والثقافة ودور العبادة والبلديات والمقاهي والمطاعم والنزل لوضع حد للتصرفات المستنزفة للمياه

ومن جهته ذكر رئيس إقليم الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بالقصرين حسين الفارحي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن جهة القصرين تستغل حاليا 48 بئر عميقة لتزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب مع 53 خزان لتزويد 70 ألف مشترك أغلبهم في مدينة القصرين

وكشف الفارحي بالمناسبة أن 24 بالمائة من الثروة المائية بالجهة مهدورة مشددا على ضرورة المحافظة على الشبكات المائية من الإهتراء وإصلاحها لزيادة مردوديتها وتخفيض الماء الضائع في الطرقات وتوعية المواطنين بسبل وآليات الحفاظ على الثروة المائية منها إستعمال المياه الغير تقليدية ( المياه المعالجة ) في مجال الرّي الفلاحي والمياه الرمادية ( مياه الغسيل) في عدة أغراض منزلية .

يشار الى أن اليوم التحسيسي حول" الشح المائي وترشيد استهلاك الماء " أشرف عليه والي الجهة رضا الركباني وحضرته ثلة من الإطارات الجهوية والمحلية المعنية وتم خلاله التأكيد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والزيارات الميدانية للفضاءات المفتوحة للعموم والمبيتات والنزل ومحطات غسيل السيارات ... للتحكم في الاستهلاك المائي والحفاظ على الثروة المائية فضلا عن اتخاذ الإجراءات الردعية اللازمة للتصدي لظاهرة الربط العشوائي والاعتداء على شبكة المياه.