الملعب التونسي يتبارى وديا مع الاتحاد المنستيري يوم السبت

اعلن الملعب التونسي ، اليوم الخميس، انه سيجري بعد غد السبت مقابلة ودية مع الاتحاد المنستيري سيحتضنها ملعب مصطفى بن جنات بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر.



وتاتي هذه المباراة في اطار استعدادات الفريقين لبقية مشوار المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.





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ويذكر ان الملعب التونسي يحتل المركز الثالث للمجموعة الاولى برصيد 17 نقطة من 9 مقابلات فيما يحتل الاتحاد المنستيري المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 19 نقطة من ثماني مقابلات بالتساوي مع متصدر المجموعة الترجي الرياضي الذي خاض 7 مقابلات.