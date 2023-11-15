اختتام الدورة الأولى للمهرجان الوطني للمسرح التونسي: مسرحية "حاجة... أخرى" لمحمد كواص تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل

فازت مسرحية "حاجة... أخرى" للمخرج محمد كواص وإنتاج "كواص للإنتاج" بجائزة أفضل عمل متكامل في مسابقة الدورة التأسيسية من المهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع" (7 - 14 نوفمبر 2023). وتبلغ قيمة هذه الجائزة 30 ألف دينار تونسي.



وفاز الممثل يحيى الفايدي بجائزة أفضل أداء درامي رجالي (10 آلاف دينار) عن دوره في مسرحية "اليوم تُسأل" نص زهير بن تردايت وإخراج سامي الجويني وإنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بزغوان

أخبار ذات صلة: فازت بجائزة العمل المتكامل: مسرحية "حاجة ... أخرى" لمحمد كواص الإنسان والعالم بعيون عروسة "المانكان"...

وفاز الممثل يحيى الفايدي بجائزة أفضل أداء درامي رجالي (10 آلاف دينار) عن دوره في مسرحية "اليوم تُسأل" نص زهير بن تردايت وإخراج سامي الجويني وإنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بزغوان

...



أما جائزة أفضل أداء درامي نسائي (10 آلاف دينار)، فقد آلت إلى الممثلة لبنى مليكة عن دورها في مسرحية "حلمت بيك البارح" إنتاج المسرح الوطني التونسي.



وتحصل مؤيد غزواني على جائزة أفضل سينوغرافيا (10 آلاف دينار) عن مسرحية "رهاب" وإنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية بجندوبة



وتُوّج بجائزة أفضل نص (10 آلاف دينار) مسرحية "عشاء الكلاب" إخراج يوسف مارس وهي من تأليف جماعي. وآلت جائزة أفضل إخراج (10 آلاف دينار) للمخرج حمادي المزي عن عمله "قطيع" وإنتاج دار سندباد.



وتسابق على جوائز هذه الدورة 15 عملا مسرحيا من إنتاج سنة 2023. واحتكمت هذه الأعمال المتسابقة إلى لجنة متكونة من الأستاذ المسرحي والأكاديمي حمدي حمايدي (رئيس اللجنة) والممثلة فاطمة بن سعيدان والكاتب والناقد المسرحي حاتم التليلي محمودي والمخرجة وفاء الطبوبي والمخرج نزار السعيدي.