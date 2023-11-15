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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (الجولة8) : النتائج والترتيب

Publié le Mercredi 15 Novembre 2023 - 21:27 قراءة: 0 د, 36 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثامنة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت مساء اليوم الاربعاء :


قاعة المزالي بالمنستير
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الاتحاد المنستيري - الملعب النابلي 74-67

قاعة حلق الوادى
نجم حلق الوادي - شبيبة القيروان 72-68

قاعة بوهيمة برادس
النجم الرادسي - النادي الافريقي 45-70

قاعة اولمبي سوسة
النجم الساحلي - الدالية الرياضية بقرمبالية 65-59

قاعة حشاد اريانة
شبيبة المنازه - الزهراء الرياضية 67-56


الترتيب ن ل
1-الاتحاد الرياضي المنستيري 16 8
2-النادي الافريقي 15 8
3-النجم الرياضي بحلق الوادي 13 8
4-النجم الرياضي الساحلي 12 8
--الشبيبة الرياضية بالمنازه 12 8
6-الشبيبة الرياضية القيروانية 11 7
-- النجم الرياضي الرادسي 11 7
8-الملعب النابلي 10 8
9-الزهراء الرياضية 8 8
-الدالية الرياضية بقرمبالية 8 8


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