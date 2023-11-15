البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (الجولة8) : النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثامنة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت مساء اليوم الاربعاء :





قاعة المزالي بالمنستير



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الاتحاد المنستيري - الملعب النابلي 74-67



قاعة حلق الوادى

نجم حلق الوادي - شبيبة القيروان 72-68



قاعة بوهيمة برادس

النجم الرادسي - النادي الافريقي 45-70



قاعة اولمبي سوسة

النجم الساحلي - الدالية الرياضية بقرمبالية 65-59



قاعة حشاد اريانة

شبيبة المنازه - الزهراء الرياضية 67-56





الترتيب ن ل

1-الاتحاد الرياضي المنستيري 16 8

2-النادي الافريقي 15 8

3-النجم الرياضي بحلق الوادي 13 8

4-النجم الرياضي الساحلي 12 8

--الشبيبة الرياضية بالمنازه 12 8

6-الشبيبة الرياضية القيروانية 11 7

-- النجم الرياضي الرادسي 11 7

8-الملعب النابلي 10 8

9-الزهراء الرياضية 8 8

-الدالية الرياضية بقرمبالية 8 8

