شركة نقل تونس تعاود استغلال الخط /22 أ/ بين الياسمينات وساحة برشلونة بداية من اليوم الأربعاء

أفادت شركة نقل تونس انها عاودت بداية من، اليوم الأربعاء، استغلال الخط رقم "22 أ"، الرّابط بين محطة "فرحات حشّاد" بساحة برشلونة بتونس العاصمة وحيّ الياسمينات بولاية بن عروس وذلك حسب الإمكانيات المتوفرة.



واكدت الشركة ان اعادة استغلال هذا الخط، الذي حددت تعريفته ب500 مليم، ياتي تلبية لطلب متساكني منطقة الياسمينات لفك عزلتهم وتوفير خط حافلة لتأمين تنقلاتهم إلى وسط العاصمة.





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واوضحت شركة نقل تونس انه تمت برمجة السفرات بمعدّل سفرة كل 60 دقيقة على امتداد اليوم لتنطلق أولى السفرات على الساعة الساعة 6 صباحا و10 دق من الياسمينات وعلى الساعة 6 و 40 دق من محطة برشلونة ولتكون آخر سفرة مسائية على الساعة 17 و 10 دق من الياسمينات وعلى 18 و10 دقائق من محطة برشلونة .



ويمتدّ هذا الخط على مسافة 10 كم وينطلق من أمام المعهد الإعدادي بالياسمينات - الياسمينات - بن عروس - سيدي فتح الله- جبل جلود- ديبوزفيل- شارع قرطاج وصولا إلى محطة "فرحات حشاد" بساحة برشلونة وهو نفس المسلك إيابا.