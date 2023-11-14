القصرين : إفتتاح فضاء أخضر بحي المدينة الجديدة بالقصرين الشماليّة

أُفْتُتِحَ، اليوم الثلاثاء، بحي المدينة الجديدة بمعتمدية القصرين الشمالية، فضاء أخضر، وذلك ضمن دراسة استراتيجية تنمية مدينة القصرين المنجزة بالشراكة بين بلدية القصرين ووكالة التعاون الألماني والمعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين، بكلفة جملية قدرت بـ276 ألف دينار، وفق المكلفة بتسيير شؤون بلدية القصرين، زينة نصري.



وبيّنت نصري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن كلفة المشروع تنقسم إلى 166 ألف دينار ممولة من بلدية القصرين على مرحلتين و110 آلاف دينار ممولة من وكالة التعاون الألماني، حيث هيأت بلدية القصرين المساحة الخضراء وتولت ترصيفها وتعشيبها بالعشب الطبيعي وحفر بئر للتزود بالماء ورّي النباتات، فيما تولّت وكالة التعاون الألماني تجهيز الفضاء بمقاعد وحاويات، وركزت إنارة تجميلية ونباتات وأشجار زينة، أمّا طلبة المعهد العالي للفنون والحرف فقدموا تصورا لتزين الفضاء الأخضر عبر صنع مجسمات و مكعبات رخامية.

وانتظمت اليوم بمناسبة تدشين هذا الفضاء تظاهرة تحسيسية توعوية لفائدة متساكني المنطقة حول أهمية المحافظة على هذا المكسب وحمايته من أي اعتداء قد يطاله سواء من خلال العبث بمحتوياته أو بإلقاء الفضلات فيه، تضمنت فقرات تنشيطية وترفيهية مع معرض لإنتاجات طلبة المعهد العالي للفنون والحرف تضمّن تحفا فنية متنوعة صنعت من المواد الطبيعية التي تزخر بها جهة القصرين من رخام وطين وحلفاء، إلى جانب لوحات فنية مختلفة.



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وأوضحت نصري، في سياق متّصل، أنّ دراسة استراتيجية تنمية مدينة القصرين التي تندرج ضمنها تهيئة هذه المساحة، أعدت سنة 2020 وانطلق تنفيذها سنة 2022 ومن مخرجاتها إنجاز دفعة من المشاريع على المدى القصير والمتوسط والطويل على غرار مشروع لتهيئة مساحات خضراء من بينها المساحة التي دُشّنت اليوم، ومساحة خضراء أخرى تمت تهيئتـها سنة 2020 بالحي الأولمبي بالشراكة مع وكالة التعاون الألماني عبر تسييجها وتركيز ألعاب أطفال بها وتعشيبها، فضلا عن برمجة تشجير المساحة الخضراء في مفترق المستشفى الجهوي، ومفترق المعهد العالي للدراسات التكنولوجية وذلك في بداية سنة 2024.

وفي تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، شدّد عدد من زوار الفضاء الأخضر بالمدينة الجديدة على ضرورة المحافظة عليه، وطالبوا بتعميم هذه التجربة على بقية الأحياء والبلديات لاسيما بلدية النور المجاورة التي تشكو من نقص فادح في الحدائق العمومية والمساحات الخضراء، ومن كثرة المصبات العشوائية والنقاط السوداء.

