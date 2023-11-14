منوبة: مساع حثيثة لتذليل الإشكاليات التي تعترض إنجاز مشروع تهيئة المنطقة الصناعية بطبربة

بينما يتطلع اهالي طبربة من ولاية منوبة الى إنهاء مشروع تهيئة المنطقة الصناعية المبرمجة بالمنطقة، بما تحمله من آفاق تشغيلية وتنموية الكبرى ستنعكس ايجابا على مؤشرات البطالة والتنمية بالخصوص، لاتزال عديد الاشكاليات تعترض إنجازها وسط مساع لتذليلها صلب لجنة متابعة المشاريع المعطلة بالمجلس الجهوي والمصالح الجهوية بولاية منوبة.





وتمتد مساحة مشروع تهيئة المنطقة الصناعية بطبربة، المبرمج منذ 2015، ضمن مشاريع الوكالة العقارية الصناعية خلال 2016-2020، على مساحة 85 هكتار كان من المفترض، وفق متابعة سابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء في فيفري 2019، أن تنطلق دراسة مشروع تهيئتها في ماي من نفس السنة، وانطلاق الاشغال الفعلية للربط بالشبكات العمومية، وإنجاز مختلف عناصر التهيئة في 2020 بكلفة تقديرية بـ22.8 مليون دينار وفق معطيات الوكالة العقارية الصناعية.



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وقد تمت احالتها على الوكالة في 2018 والتفويت في قطعة الارض المخصصة لها، لكن راوحت تلك الخطوات مكانها، مع التفطن الى وجود منطقة أثرية بالعقار، حيث أثبت مسح اثري اولي قامت به الباحثة بالمعهد الوطني للتراث والمختصة في المنشآت والأنظمة المائية في الفترة الرومانية، منية عديلي، وجود مؤشرات موقع أثري غير مكتشف تمر منه قناة المياه التي كانت تزود طبربة في العصر الروماني، على امتداد قرابة 3 هكتارات مبدئيا، وذلك بعد العثور على شظايا من الفخار وبعض الحجارة المقوبلة والمصقولة وبقايا معصرة زيت قديمة.

وتقرر على إثر هذا الاكتشاف، ومنذ مدّة تفوق السنة، ابقاء مساحة 17 هكتارا تحت رقابة المعهد الوطني للتراث اثناء التنفيذ لاحتمال وجود آثار بها وهو ما يتطلب القيام بمسح جيوفزيائي من قبل مكتب دراسات خاص بذلك للموقع للوقوف على المساحة الحقيقية للمنطقة الأثرية، وفق تصريح رئيس لجنة المشاريع المعطلة النائب بمجلس النواب عبد الرزاق عويدات لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



واعتبر عويدات ان مساحة 17 هكتارا المذكورة ، والتي وقع استثناؤها حاليا من التهيئة الى حين اجراء المسح الجيوفيزيائي، ستفضي إلى تخفيض عدد المقاسم المبرمجة بحوالي 10 مقاسم، والتي كانت مقدّرة بحوالي 64 مقسما على كامل المساحة المبرمجة منذ البداية، مشيرا الى أن جلسة عمل ستنعقد الاسبوع القادم في الولاية للنظر في وضعية المنطقة الصناعية، وتحديد كلفة المسح الجيوفيزيائي لتكليف مكتب دراسات مختص بذلك بعد اعداد استشارة في الغرض وتذليل جملة الصعوبات التي تواجه انجازها.

وأبرز أن درسات تهيئة المشروع متوقفة ليس فقط لهذا السبب فحسب، بل أيضا نتيجة عدم تحديد المستلزمين العموميين (الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، والشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه، والديوان الوطني للتطهير) للكلفة التقديرية المتعلقة بإيصال الشبكات الخارجية للمنطقة وتاخرهم في ذلك، حيث أشارت مصالح "الستاغ" الى وجود اشكال فني على مستوى خط الجهد العالي للشبكة وهو ما يتطلب قرارا مركزيا سيتم التنسيق لحله حتى يتسنى للوكالة العقارية الصناعية الانتهاء من اعداد دراسة جدوى، والتقدم في دراسات المشروع.

ويأمل عدد من الناشطين وممثلي المجتمع المدني بطبربة، التوصل الى فضّ اشكاليات هذا المشروع المبرمج ضمن المشاريع التنموية الهامة التي يتطلع لها الاهالي لدفع عجلة التنمية والاستثمار بمعتمديتهم، التي تضم وفق تقدير السنة الحالية لمعهد الاحصاء، 47 الفا و284 ساكنا، وتشهد نسبة البطالة بـ20 بالمائة وفق احصائيات 2019، ومؤشر تنمية يقدر بـ0,489 بالمائة وفق مؤشر التنمية لسنة 2018 للمندوبية الجهوية للتنمية بمنوبة.

وقد شملت تدخلات الوكالة العقارية الصناعية بولاية منوبة، ضمن البرنامج الوطني لتهيئة وإعادة تهيئة المناطق الصناعية خلال الفترة2016- 2020، إنجاز المنطقة الصناعية سيدي عاشور ببرج العامري على مساحة 19 هكتارا، وذلك لدعم البنية التحتية الصناعيّة، وللنهوض بالاستثمار، ولإرساء الأرضية المناسبة لتشجيع المستثمرين على الانتصاب بها.

يشار، في ذات السياق، الى ان ولاية منوبة شهدت الاسبوع المنقضي تركيز اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية بحضور ممثل قار عن وزارة الداخلية في إطار تنفيذ مقتضيات المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية، وهي تعنى بتشخيص الإشكاليات والصعوبات التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية في مختلف مراحلها واقتراح الحلول الكفيلة بالتسريع في إنجازها.

