إرساء منظومة المعلومات العقارية للبلاد التونسيّة سيحسن من القدرة على إدارة الرصيد العقاري لتونس

سيسهم مشروع منظومة المعلومات العقارية للبلاد التونسية (TLIS) في تحسين القدرة على إدارة الرصيد العقاري للبلاد من خلال إنشاء قاعدة بيانات وطنية مندمجة وتحسين الخدمات، التي يقدمها ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.



كما سيسهم المشروع، في التخفيض من تكاليف الخدمات المسداة للمواطنين من خلال النفاذ إلى المعلومات العقارية بصفة حينية، ذلك ما تمّ تأكيده خلال ورشة عمل انتظمت أمس، الإثنين، وخصّصت لمحور الخدمات الاستشارية لتنفيذ المشروع.





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كما تمّ التأكيد أنّ إرساء هذه المنظومة يرجى منه، أيضا، تطوير منظومة التصرف في المعلومات العقارية للبلاد التونسية وإرساء نظام تصرّف حديث في الرصيد العقاري فضلا عن رقمنة الأرشيف الفني العقاري، بحسب ما أوردته وزارة التجهيز والإسكان في بلاغ أصدرته، الثلاثاء.



كما ستسهم المنظومة في توفير معلومات دقيقة وفورية بشأن الأراضي على ملك المواطنين، التّي تنجز عليها

مشاريع البنية التحتية إلى جانب تسهيل الحصول على معلومات بخصوص الأراضي لإنجاز مشاريع استثمارية.



وتتمثل مكوّنات المشروع، الذّي يقوم على إنجاز مراحله ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري بالتعاون مع مجمع المكاتب الاستشارية الكورية GEOMEXSOFT JV، في إنشاء قاعدة البيانات العقارية الرقمية ونظام المعلومات العقاري، فضلا عن إنشاء البنية الأساسية من خلال إحداث وتجهيز مركز البيانات للمعلومات العقارية الرقمية بديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.



كما يشمل تركيز شبكة من الخوادم بكل الدوائر الجهوية لرقمنة المعطيات العقارية بكل ولايات الجمهورية، إلى جانب تنمية وتطوير الكفاءات في مجال التصرف في المعلومات العقارية.



وتدعم جمهوريّة كوريا مشروع إنجاز المنظومة من خلال ابرام اتفاقية بين وزارة التجهيز والاسكان وديوان قيس الأراضي والمسح العقاري، منذ 13 ماي 2022، لإنجازه وذلك على إثر توقيع اتفاقية قرض بين الحكومة التونسية والبنك الكوري للتصدير والتوريد لتمويل المشروع في 14 جويلية 2021.



وأفادت وزيرة التجهيز والإسكان، سارّة الزنزري، خلال ورشة العمل، وبحسب المصدر ذاته، أن الحكومة التونسية تولي أهمية للمشروع، الذي يندرج في إطار استراتيجيتها الرقمية، التي تهدف إلى رقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير الخدمات الرقمية المخصصة للمؤسسات العمومية والمواطنين والمساهمة، أيضا، في

تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار.



ومن جانبه، أشاد سفير كوريا بتونس، سان ناهمكوك، بمستوى التعاون بين البلدين، خاصّة، فيما يتعلق بالحوكمة الالكترونية، مؤكدا في هذا الصدد حرص بلاده على مواصلة دعم ومرافقة تونس في سبيل تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية.



يذكر أن ورشة العمل، التّي خصّصت، أيضا، لعرض مختلف الخدمات، التي سيقدمها مجمع المكاتب الاستشارية الكورية وتقديم التجربة الكورية في مشاريع مماثلة ومناقشة مختلف التدابير، التي يجب اتخاذها من أجل إنجاح إرساء منظومة المعلومات، جرت بحضور المديرة العامة للتعاون الأوروبي بوزارة الاقتصاد والتخطيط وحافظ الملكية العقارية والرئيس المدير العام لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري.