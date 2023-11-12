بطولة الرابطة 1- فوز اول لمستقبل سليمان في "الاولى " والترجي التونسي يواصل سلسلة نتائجه الايجابية في" الثانية"

متابعة - حقق مستقبل سليمان اليوم اول فوز له في الموسم الجديد على ميدانه على حساب الاولمبي الباجي بهدفين لصفر سجلهما كل من محمد ريان حمروني د36 وانس برباطي د55 وذلك في اطار مقابلات الدفعة الثانية من الجولة العاشرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .



واقترن الفوز الاول الذي جنى منه المستقبل السليماني ثلاث نقاط (هي كل رصيده من النقاط ) بتولى انيس بوجلبان تدريب الفريق وكذلك مع قدوم هيئة مديرة جديدة . ومازال فريق سليمان يقبع في المركز السابع والاخير في مجموعاته .





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ومن جهته خسر الاولمبي الباجي نقاطا ثمينة بعد هزيمته الرابعة في الموسم ما جعل رصيده يتجمد عند (13 نقطة) واصبح على بعد 4 نقاط من الملعب التونسي (17 نقطة) منافسه المباشر على البطاقة الثالثة في رهان التاهل الى مجموعة التتويج .



وتراجعت نتائج الاولمبي الباجي حامل كاس تونس في الموسم الماضي خلال الجولات الماضية مقابل عودة للملعب التونسي بتحقيق انتصار جديد هو الخامس اليوم في ملعب باردو على حساب اتحاد بن قردان 2-1

وسجل بلال ماجري د2 وحمزة خضراوي د73 هدفي الملعب التونسي فيما ذلل بشير الغرياني النتيجة في د85 لفائدة الضيوف



وفي المجموعة الثانية واصل الترجي التونسي سلسلة نتائجه الايجابية تحت اشراف مدربه الجديد ولاعبه الدولي السابق "طارق ثابت " وعاد اليوم من ملعب المتلوي بفوز ثمين استقر على ثنائية نظيفة من توقيع زكريا العايب د27 و معتز زدام د86 . وهو الفوز الثاني على التوالي خارج القواعد بعد الفوز في لقاء متاخر على حساب النادي البنزرتي يوم الاربعاء الماضي 2-صفر

والتحق الترجي بالمركز الاول لمجموعته برصيد 19 نقطة بمعية الاتحاد المنستيري الذي حقق بدوره فوزا هاما امس في المرسى على حساب المستقبل 3-صفر لكن فريق "الاحمر والاصفر" لعب 7 مقابلات فقط خلافا للاتحاد المسيتري الذي خاض 8 مقابلات . وهو الفوز السابع في رصيد الترجي مقابل تعادل واحد ولم يعرف الهزيمة الى حد الان



ومن جهته تجمد رصيد نجم المتلوي عند 9 نقاط من فوزين وثلاثة تعادلات محتلا المركز الرابع واصبح على بعد 7 نقاط من النادي الصفاقسي صاحب المركز الثالث والعائد امس بفوز ثمين من تطاوين 1-صفر بما يجعل ابناء المتلوي يخرجون منطقيا من سباق اللعب من اجل مرحلة التتويج





في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مقابلات الجولة العاشرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم :



المجموعة الاولى

الاحد

في سليمان

مستقبل 2

محمد ريان حمروني د36 وانس برباطي د55

الاولمبي الباجي صفر



في باردو

الملعب التونسي 2

بلال ماجري د2 وحمزة خضراوي د73

اتحاد بنقردان 1

بشير غرياني د85



السبت

في سوسة

النجم الساحلي 2

راقي العواني (19)/ يوسف العبدلي (55)

قوافل قفصة 1

نوال اغبري (45+2)





الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- النادي الافريقي 18 8 5 3 0 11 4

- النجم الساحلي 18 9 5 3 1 12 4

3-الملعب التونسي 17 9 5 2 2 13 8



4-الاولمبي الباجي 13 9 4 1 4 7 11

5-اتحاد بن قردان 8 9 2 2 5 5 9

6-قوافل قفصة 6 8 1 3 4 5 10

7-مستقبل سليمان 3 8 1 0 7 5 12



- المجموعة الثانية

الاحد

في المتلوي

نجم المتلوي صفر

الترجي الرياضي 2

زكريا العايب د27 و معتز زدام د86



السبت

في المرسى

مستقبل المرسى صفر

الاتحاد المنستيري 3

هشام بكار (63د)/ علاء الدريدي (82د)/بوبكر تراوري (84د)

في تطاوين

اتحاد تطاوين صفر

النادي الصفاقسي 1

علاء الدين غرام (3) "ض- ج "



الترتيب

نقاط لعب فوز تعادل هزيمة له عليه

1الترجي التونسي 19 7 6 1 0 12 3

-الاتحاد المنستيري 19 8 6 1 1 15 7

3-النادي الصفاقسي 16 9 5 1 3 10 3



4- نجم المتلوي 9 8 2 3 3 8 10

5- اتحاد تطاوين 6 8 1 3 4 4 9

-النادي البنزرتي 6 8 1 3 4 2 8

7- مستقبل المرسى 2 8 0 2 6 2 13



