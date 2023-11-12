المنستير: نسبة نجاح الغراسات الغابية خلال موسم التشجير 2022 - 2023 تبلغ 60 في المائة (رئيس دائرة الغابات)

بلغت نسبة نجاح الغراسات الغابية بولاية المنستير خلال موسم التشجير 2022-2023 نحو 60 في المائة، وهي نسبة تعتبر "محترمة في ظل الشح المائي"، وفق ما أفاد به (وات) اليوم الأحد رئيس دائرة الغابات بالمنستير يامن حقي.



وبلغت نسبة نجاح الغراسات الغابية عن طريق دائرة الغابات 55 في المائة، خلال الموسم 2022-2023 و80 في المائة بالنسبة إلى غراسات الهندي الأملس عن طريق دائرة الغابات بالجهة. وتم انجاز 5 هك من التشجير الغابي، و2 هك من التشجير الرعوي و4 هك من غراسة التين الشوكي "الهندي".

وسجلت الغراسات المنجرة من قبل الخواص والمؤسسات العمومية والبلديات خلال ذات الموسم نسبة نجاح عامة ب 63 في المائة حيث وقع توزيع مجموع 42 ألفا و333 شجيرة نجحت منها 26 ألفا و572 ألف شجيرة.



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وسجلت معتمدية قصيبة المديوني أعلى نسبة نجاح للغراسات المنجزة من طرف الخواص ب 70 في المائة في حين احتلت المرتبة الأولى كلّ من بلديتي البقالطة وطبلبة من حيث نجاح الغراسات المنجزة من قبل البلديات بنسبة نجاح بلغت 75 في المائة.

وأنتجت الجهة خلال موسم التشجير 2022-2023 مجموع 328 ألفا و801 شتلة من بينها 216 ألفا و478 من الشتلات الغابية وشبه الغابية والرعوية والبقية شتلات زينة.

وبرمجت دائرة الغابات بالمنستير خلال موسم التشجير 2023-2024 انجاز 10 هك من التشجير الغابي، و10 هك من التشجير الرعوي في حين لم تقع برمجة غراسة التين الشوكي "الهندي" بسبب تفشي الحشرة القرمزية. ووقع برمجة توزيع 42 ألف شتلة لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة.

ويستهدف التشجير مجابهة تأثيرات التغييرات المناخية، وإعادة الكساء النباتي، واستصلاح الأراضي الزراعية وحمايتها من الانجراف، وتوفير موارد علفية لتغطية نسبة كبيرة من حاجيات القطيع بالجهة، والمحافظة على التنوع البيولوجي وعلى الأصول النباتية والحيوانية، وتوفير مواطن شغل قارة وشبه قارة.

ويمسح قطاع الغابات بولاية المنستير 4700 هك أي حوالي 5 في المائة من المساحة الجملية للولاية منها 700 هك من الغابات و4 آلاف هك مراعي غابية و120 كلم من المسالك الغابية.

ويبلغ إنتاج الخشب 500 م 3 سنويا، وإنتاج البذور 1 طن من بذور الخروب وغيرها، و17 مليون وحدة علفية سنويا علاوة على إنتاج العسل الغابي ولحوم حيوانات الصيد البري.

