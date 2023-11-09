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الرابطة 1- برنامج وحكام مقابلات الجولة العاشرة

Publié le Samedi 11 Novembre 2023 - 08:15 قراءة: 0 د, 31 ث
      
في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة العاشرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي السبت والاحد القادمين بداية من الساعة 14 و30:
المجموعة الاولى
السبت 11 نوفمبر
في سوسة
...

النجم الساحلي - قوافل قفصة كريم الخميري


الاحد 12 نوفمبر
في سليمان
مستقبل سليمان - الاولمبي الباجي نعيم حسني

في باردو
الملعب التونسي - اتحاد بنقردان يسري بوعلي


المجموعة الثانية
السبت 11 نوفمبر

في المرسى
مستقبل المرسى - الاتحاد المنستيري اسامة بن اسحاق

في تطاوين
اتحاد تطاوين - النادي الصفاقسي محرز المالكي

الاحد 12 نوفمبر
في المتلوي
نجم المتلوي - الترجي الرياضي امير العيادي


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