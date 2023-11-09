الرابطة 1- برنامج وحكام مقابلات الجولة العاشرة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة العاشرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي السبت والاحد القادمين بداية من الساعة 14 و30:

المجموعة الاولى

السبت 11 نوفمبر

في سوسة



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النجم الساحلي - قوافل قفصة كريم الخميري





الاحد 12 نوفمبر

في سليمان

مستقبل سليمان - الاولمبي الباجي نعيم حسني



في باردو

الملعب التونسي - اتحاد بنقردان يسري بوعلي





المجموعة الثانية

السبت 11 نوفمبر



في المرسى

مستقبل المرسى - الاتحاد المنستيري اسامة بن اسحاق



في تطاوين

اتحاد تطاوين - النادي الصفاقسي محرز المالكي



الاحد 12 نوفمبر

في المتلوي

نجم المتلوي - الترجي الرياضي امير العيادي