اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين تقرر تنظيم مظاهرة وطنية بالعاصمة يوم السبت 11 نوفمبر الجاري

قررت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، أثناء اجتماعها الدوري اليوم الأربعاء، تنظيم مظاهرة وطنية بتونس العاصمة يوم السبت 11 نوفمبر الجاري تحت شعار "إسنادا للمقاومة الفلسطينية ومطالبة بقانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني".



وشدد المجتمعون، وفق بلاغ أصدرته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، على أهمية إقرار مشروع يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرين أي محاولة للتباطؤ في إرجاع المشروع للنقاش في الجلسة العامة، سطوا على قرار وطني وشعبي يجب مواجهتها.





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وندد الحضور بتواطؤ الأنظمة العربية التطبيعية أمام ما يحصل من إرهاب صهيوني في حق المواطنين العزل الأبرياء في غزة وهو ما شجع الصهاينة على الاستمرار في صلفهم وإجرامهم.



كما اعتبروا أن التحالف الغربي الأمريكي الداعم عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا للحرب الصهيونية على غزة يجب فضحه والتصدي له بما في ذلك تنظيم تحركات أمام سفارات تلك البلدان والمطالبة بطرد سفراءهم.