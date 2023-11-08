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جلسة عمل في القصبة حول بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين

Publié le Mercredi 08 Novembre 2023 - 19:34 قراءة: 0 د, 57 ث
      
مثّل مشروع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، محور جلسة عمل وزارية أشرف عليها رئيس الحكومة أحمد الحشاني، اليوم الاربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة وحضرها وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورئيسة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.


وذكرت رئاسة الحكومة في بلاغ انه "تقرر وفي إطار السعي لتطابق الاجراءات الجاري بها العمل في تونس مع المعايير الدولية، الموافقة النهائية على مشروع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري، ليتم عرضه في أقرب الآجال على اجتماع مجلس الوزراء وإحالته في مرحلة نهائية إلى مجلس نواب الشعب".
...

وفي جويلية الماضي قال وزير الداخلية أمام البرلمان ان الوزارة انتهت من إعداد مشروع بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتري وذلك في "إطار التشارك مع كل الهياكل المعنية بالمعطيات الشخصية وباللجوء إلى كفاءات وطنية تونسية"، مضيفا أن وزارة الداخلية موّلت وإقتنت المعدات الفنية الخاصة بجوازات السفر البيومتري وتمّ تخزين هذه المعدات في فضاءات تابعة للمطبعة الرسمية.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة شوقي قداس في جانفي الماضي أنّ التونسيين مهدّدون بعدم السّفر مع حلول سنة 2024 بسبب عدم تحوّزهم على جواز سفر بيومتري نظرا إلى أنّ منظّمة الطّيران المدني الدّولي قرّرت عدم قبول جوازات السّفر غير البيومترية ومنع أصحابها من المرور في المطارات.





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