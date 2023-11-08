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وزير التربية يؤكد ان تونس مقبلة على إصلاح شامل وعميق للنظام التربوي

Publié le Mercredi 08 Novembre 2023 - 18:33 قراءة: 1 د, 36 ث
      
قال وزير التربية محمد علي البوغديري، اليوم الأربعاء، ان تونس مقبلة على إصلاح شامل وعميق للنظام التربوي غايته ارساء نظام تعليمي جديد يستجيب لتطلعات الشعب ويلبي احتياجات الظرف العالمي .

وأضاف البوغديري في كلمة القاها خلال مشاركته في أشغال الدورة الثانية والأربعين (42) للمؤتمر العام لليونسكو بباريس، ان تونس تنخرط بفعالية في كافة الجهود الدولية لنشر التعليم بصفة منصفة وعادلة ، مبينا، ان عملية الإصلاح الشامل للنظام التربوي قد انطلقت بتوجيه من رئيس الجمهورية قيس سعيد من خلال اطلاق الاستشارة الوطنية المتعلقة لإصلاح نظام التربية والتعليم.
وأكد على دور العلم والمعرفة في تنشئة وبناء قيم الحرية والمساواة بين الشعوب ، ملاحظا، ان الرسالة الخالدة للتعليم يجب ان تقوم على احترام التنوع والاختلاف بما يضمن الحق في الحياة .
...

وذكر الوزير، ان تونس تولي أهمية كبرى لقطاع التربية والتعليم ايمانا منها بالارتقاء بجودة الحياة ، معتبرا، أن الاستثمار في رأس المال البشري خيار استراتيجي يحقق اندماج المجتمع التونسي مع بقية دول العالم .
كما جدد في جانب آخر ، الحرص على تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في إطار الالتزام بمبادئ المنظمة الأممية ونشر قيم التعايش والحرية والاختلاف، مشيدا بجهود منظمة اليونسكو في سبيل نشر المبادئ الكونية لصون السلم والأمن التي تجمع مختلف شعوب العالم .
وذكر ان تونس ملتزمة في سياستها التربوية والعلمية والثقافية بتحقيق تعليم جيد ومنصف ودامج للجميع وذلك بانخراطها الثابت في الجهود الدولية التي تروم الارتقاء بالتعليم .
وبين ان الحكومة التونسية واعية وملتزمة تمام الالتزام بضرورة تطوير التعليم وقد أطلقت مؤخرا مشروع مدرسة المستقبل تحت شعار فوق كل ربوة مدرسة حديثة كجهد لرقمنة التعليم ، وكذلك تحتضن تونس عدة ملتقيات دولية واقليمية لنشر التعليم بصفة متكافئة وكونية .
وكانت اعمال الدورة (42) للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، انطلقت أمس الثلاثاء، بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس، لتتواصل الى غاية يوم 22 نوفمبر الجاري بمشاركة ممثلين عن 194 دولة بالاضافة الى عدد من منظمات المجتمع المدني لمناقشة عمل المنظمة الاممية في مواجهة التحديات العالمية والتطورات المتسارعة ولا سيما في ما يتعلق بالتغيرات المناخية.


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