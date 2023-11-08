منوبة: توقّعات بارتفاع إنتاج زيت الزيتون مقابل تراجع صابة زيتون المائدة خلال الموسم الحالي

قدرت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة إنتاج زيت الزيتون لموسم 2023-2024 بـــ2400 طن من الزيت مقابل 1750 طنا للموسم الفارط، على ان ينطلق موسم الجني وتحويل الزيتون الى المعاصر يوم 10 نوفمبر الجاري، وفق أفادت به مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة وكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وبينما تظهر المؤشرات ارتفاعا متوقّعا في كمية الزيت المنتج لهذه السنة، فان صابة زيتون المائدة ستشهد، وفق نفس التقديرات، تراجعا بنسبة 70 بالمائة بإنتاج حوالي 2500 طن فقط، وذلك بسبب الارتفاع غير المعهود والمتواصل في درجات الحرارة، والنقص الكبير في نزول الامطار، وخاصة في فترة عقد الأزهار وتكوين الثمار وذلك بداية من شهر ماي إلى غاية شهر أوت المنقضي.





واقترحت المندوبية في جلسة عمل التأمت اليوم الأربعاء بإشراف والي منوبة، وخصصت للاستعداد لموسم الزيتون، تقديم موسم جني الزيتون الى التاريخ المذكور بمختلف ضيعات الزيتون بالجهة التي تعد مليونا و479 ألفا و700 شجرة زيتون على مساحة 11 ألفا و220 هكتارا، أي حوالي 60 بالمائة من مساحة الاشجار المثمرة.وأوصت، في نفس الاطار، بضرورة إلزام أصحاب المعاصر باتخاذ التدابير الضرورية لضمان إنتاج زيوت ذات جودة مرتفعة والحثّ على الإسراع في عمليات الجني التي قدرت حاجياتها من اليد العاملة بـ1600عامل وعاملة لمدة 145 يوم عمل، مع تأطير الفلاحين حول مختلف مراحل عمليات الجني والنقل والتحويل الى المعاصر البالغ عددها بالجهة 16 معصرة بطاقة تحويل جملية تقدر بـ700 طن في اليوم وطاقة خزن تقدر بـ 2120 طنّا، منها 03 معاصر تقليدية بطاقة تحويل 51 طن في اليوم.وتمت الدعوة الى مزيد تنظيم وتأمين نقل اليد العاملة الخاصة بجني الزيتون، وإيلاء عناية خاصة لعمليات تصريف مادة المرجين، ومواصلة العمل ببرنامج رشه في غراسات الزياتين والأشجار المثمرة مع إحترام التدابير المنظمة لاستعمال هذه المادة من طرف أصحاب المعاصر والفلاحين.يشار الى أنّ اللجنة الجهوية المكلفة بمتابعة المعاصر قامت بالمعاينة الأولى للمعاصر، للنظر في تقدم عمليات التنظيف والصيانة والتأكد من إحترام مقتضيات شروط حفظ الصحة والسلامة وحماية المحيط، وتم التنبيه على معصرتين بضرورة رفع الإخلالات التي تحول دون شروعها في قبول الصابة وتحويلها لهذا الموسم وبعدم النشاط إلا بعد الموافقة.NaN