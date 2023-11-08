المرصد الوطني للفلاحة: معدل امتلاء السدود يتراجع ب30 بالمائة

تراجع المخزون العام من المياه في مجمل السدود التونسيّة ب30 بالمائة وقدّر إلى حدود يوم 7 نوفمبر 2023 ب533،103 مليون متر مكعب مقارنة بمعدل الفترة خلال السنوات الثلاث الأخيرة (762 مليون متر مكعب)، وفق معطيات صدرت، الاربعاء، عن المرصد الوطني للفلاحة بخصوص الوضعية المائية.



وسجلت نسبة الامتلاء تفاوتا من سد إلى آخر. وقدّرت نسبة إمتلاء سد سجنان ب33 بالمائة يليه سد سيدي سالم بنسبة 28 بالمائة وسد سيدي سعد بنسبة 24 بالمائة، وسد بئر المشارقة بنسبة 19 بالمائة، وسد بوهرتمة 17 وسد سليانة بنسبة 17 بالمائة وسد جومين بنسبة 11 بالمائة فسد ملاق بنسبة 11 بالمائة.





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وبلغت الايرادات الجملية للسدود للموسم الحالي ب18،446 مليون متر مكعب أي بتراجع ب184،412 مليون متر مكعب، مقارنة بمعدل الإيرادات للفترة ذاتها المقدر ب202،858 مليون متر مكعب.



