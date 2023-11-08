Babnet

المرصد الوطني للفلاحة: معدل امتلاء السدود يتراجع ب30 بالمائة

Publié le Mercredi 08 Novembre 2023 - 14:15 قراءة: 0 د, 37 ث
      
تراجع المخزون العام من المياه في مجمل السدود التونسيّة ب30 بالمائة وقدّر إلى حدود يوم 7 نوفمبر 2023 ب533،103 مليون متر مكعب مقارنة بمعدل الفترة خلال السنوات الثلاث الأخيرة (762 مليون متر مكعب)، وفق معطيات صدرت، الاربعاء، عن المرصد الوطني للفلاحة بخصوص الوضعية المائية.

وسجلت نسبة الامتلاء تفاوتا من سد إلى آخر. وقدّرت نسبة إمتلاء سد سجنان ب33 بالمائة يليه سد سيدي سالم بنسبة 28 بالمائة وسد سيدي سعد بنسبة 24 بالمائة، وسد بئر المشارقة بنسبة 19 بالمائة، وسد بوهرتمة 17 وسد سليانة بنسبة 17 بالمائة وسد جومين بنسبة 11 بالمائة فسد ملاق بنسبة 11 بالمائة.

...

وبلغت الايرادات الجملية للسدود للموسم الحالي ب18،446 مليون متر مكعب أي بتراجع ب184،412 مليون متر مكعب، مقارنة بمعدل الإيرادات للفترة ذاتها المقدر ب202،858 مليون متر مكعب.



تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 276583


babnet

All news...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأربعاء 08 نوفمبر 2023 | 24 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:46
17:18
14:56
12:10
06:50
05:21
الرطــوبة:
% 56
Babnet
Babnet22°
20° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-17
23°-15
23°-15
23°-15
24°-17
  • Avoirs en devises
    25219,6

  • (07 nov)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 3,38153 DT        1$ =3,14413 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07 nov)   885,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*