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قابس : متابعة نسق سير مشاريع إدارة المياه العمرانية بالجهة

Publié le Mardi 07 Novembre 2023 - 21:10 قراءة: 0 د, 42 ث
      
مثلت متابعة مشاريع ادارة المياه العمرانية محور جلسة عمل انعقدت، اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية قابس، باشراف المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون الولاية لطفي مرابط.
وتشير المعطيات المقدّمة في هذه الجلسة من قبل ادارة المياه العمرانية الى أن الأشغال الجارية ضمن مشروع تهيئة وادي التين بغنوش تسير بنسق حثيث بعد أن تعطلت لعدة أشهر، واستوجبت فسخ الصفقة الأولى لهذا المشروع وابرام صفقة جديدة بشأنه.

ومن المشاريع الكبرى التي ستنجزها ادارة المياه العمرانية خلال الفترة القادمة مشروع تهيئة وادي قابس (قريعة)، وبناء جسرين جديدين على هذا الوادي على مستوى شارع باريس وكورنيش مدينة قابس، وهو ما سيحقق اضافة هامة للمنطقة وسيساعد على تخفيف الاكتظاظ المروري الحاصل حاليا على مستوى الطرقات التي تربط بين قابس المدينة وقابس الجنوبية.
...

من جهة أخرى، تقوم ادارة المياه العمرانية بانجاز دراستين لحماية كل من مدينتي مارث ودخيلة توجان من الفيضانات، وبصيانة وتنظيف عدد من الأودية الموجودة بمدن الجهة.


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