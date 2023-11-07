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وزارة الصحة تحذر من تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب

Publié le Mardi 07 Novembre 2023 - 15:57 قراءة: 0 د, 56 ث
      
دعت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، المواطنين الى اتباع سلوك صحي يقيهم الاصابة بالنزلة الموسمية والفيروسات التنفسية، خاصة مع بداية فصل الشتاء.

وحذرت في ورقة اعلامية نشرتها ادارة الرعاية الصحية الاساسية، من الالتجاء الآلي الى تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب المباشر.

...

واعتبرت ان الوقاية من النزلة الموسمية تكون عبر "تجنب الاتصال الوثيق بمرضى النزلة الموسمية او الفيروسات التنفسية الاخرى والمصافحة والعناق ومشاركة الاغراض الشخصية مع ضرورة احترام التباعد الجسدي لمسافة لا تقل عن متر ونصف، الى جانب غسل اليدين بالماء والصابون عدة مرات في اليوم خاصة قبل لمس الوجه او استعمال محلول كحولي".

واكدت، انه لتفادى العدوى، لا بد من تهوئة المنازل باستمرار ولمدة نصف ساعة في اليوم على الاقل مشددة على اهمية التلقيح لا سيما لدى المرضى الذين يعانون من الامراض المزمنة منها امراض السكري والكلى والرئة والقلب والسمنة، الى جانب النساء الحوامل واعوان الصحة وكبار السن والاطفال من حاملي الامراض المزمنة.

وشددت الوزارة على ضرورة استشارة الطبيب والعلاج في حال ظهور تعكرات خطيرة لدى المصاب بالنزلة الموسمية ومنها ارتفاع شديد ومطول لدرجة االحرارة وعجز عن الاكل والحركة وظهور تعفنات في الجهاز التنفسي وفي مستوى الحلق مصحوبة بآلام صدرية وسعال شديد وعدم القدرة على التنفس.

أم


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