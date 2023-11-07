سليانة: تلوث مياه الشرب بمنطقة عين بوسعدية ببرقو والعمل على ايجاد حل جذري للمشكل

افاد المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية سليانة عدنان العبيدي، ان تحاليلا قامت بها الهيئة، خلال شهر اكتوبر المنقضي، اثبتت تلوث الماء الصالح للشرب بمنطقة عين بوسعدية من معتمدية برقو (تابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه)، وبين من جهته مصدر محلي مسؤول، انه سيقع توفير صهاريج للمتساكنين الذين لم يتزودوا بالماء الصالح للشرب منذ أكثر من 20 يوما في انتظار حلحلة الإشكالية.



وأضاف العبيدي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن التحاليل الأولية أجريت في منتصف شهر أكتوبر، وأثبتت أن المياه غير مطابقة للمواصفات وتحتوى على نوع من الجراثيم، كما أكدت تحاليل ثانية في أواخر الشهر تلوث الماء بسبب عدم وجود كميات مناسبة من مادة الكلور، مشيرا الى امكانية ان يكون سبب التلوث نضوب عين بوسعيدة (التى ترتبط بها المياه) مع التغيرات المناخية.





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وافاد العبيدي بإن تحليلا ثالثا ستقوم به مصالح الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة، اليوم الثلاثاء، واشار الى انه تم القيام بالعديد من الزيارات الميدانية وعقد جلسات متتالية، لتحديد مصدر التلوث المسجل بالمائدة المائية، قصد إيجاد حل جذري، وبين أن الحلول المقترحة تتمثل في افراغ بالوعة الصرف الصحي بمركز التخييم والتربصات بعين بوسعدية لإعادة مراقبة المياه، وإضافة كمية من الجفال، حسب المواصفات لبئر الزعرورة وتعقيمها، ليقع في ما بعد ضخ المياه من البئر الى الخزان ومنه تزويد المتساكنين بالماء.