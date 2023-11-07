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الإقتصاد الدائري: أكثر من 1500 مؤسسة تشارك في صالون ايكوموندو 2023 بإيطاليا

Publié le Mardi 07 Novembre 2023 - 13:24 قراءة: 1 د, 14 ث
      
تشارك أكثر من 1500 مؤسسة بصالون التكنولوجيا الخضراء والإقتصاد الدائري "ايكوموندو"، الذّي ينتظم بقصر المعارض بريميني الايطالية من 7 الى 10 نوفمبر 2023، ببادرة من مجموعة المعارض الإيطالية (IEG)

وتشارك عشر مؤسسات تونسيّة تنشط في مجالات التنمية المستديمة والإقتصاد الدائري بالصالون الدولي. ويقوم مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بتأطير هذه المشاركة.

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وخلال لقاء خصّص أمس، الإثنين، للتشبيك بين الإعلاميين، أفادت المديرة التنفيذية للمؤتمر والصالون، أليساندرا أستولوفي، أنّ المؤسسات المشاركة في الصالون، قدمت من عدّة دول من أوروبا وأفريقيا وأمريكا والصين والهند والشرق الأوسط وهي تنشط في مجالات الخدمات والحلول والتكنولوجيا البيئية والتصرف في المياه وإزالة نفايات النسيج والطاقة الحيوية وادارة التربة وحمايتها.

وفي تصريح لمبعوثة (وات)، أوضحت أستولوفي أنّ الصالون، الذّي يجمع فاعلين في الصناعات المتخصصة في الإقتصاد الدائري توفر فرصة مناقشة، ايضا، الإشكاليات المتعلّقة بالطاقات المتجددة والمياه والنفايات وبكل الملفات الهامّة بالنسبة لأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وتطمح التظاهرة الى خلق شبكات تواصل بين المؤسسات المشاركة قصد عقد شراكات بين المؤسسات الايطالية والافريقية، من خلال الحلول، المقدمة من هذه المؤسسات الناشطة في مجال رسكلة النفايات وتحلية المياه والتطهير وكذلك في المشاريع الفلاحية.

واعتبرت أستولوفي، أنّ الهدف من تنظيم الصالون يكمن في تمتين العلاقات مع القارة الإفريقية المصنفة اكبر قارة واكبر سوق على مستوى الموّاد الخام المتاحة ومصادر الطاقة المتجددة.

ويتموقع صالون ايكوموندو للتكنولوجيا الخضراء والاقتصاد الدائري، الذي يتم تنظيمه كذلك في المكسيك والصين، كتظاهرة دولية مرجعية إذ تجمع مجمل الفاعلين في مجال التحوّل الايكولوجي.

وكانت مجموعة المعارض الايطالة، قد عقدت سنة 2022، في جميع مراكز المعارض والمؤتمرات في ريميني وفيتشنزا حوالي 51 تظاهرة و 122 مؤتمرا.


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