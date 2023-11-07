المجلس البنكي والمالي يحدث منظومة لتلقي شكاوى حرفاء البنوك والمؤسسات المالية

أعلن المجلس البنكي والمالي عن توفيره منظومة لتلقي شكاوى حرفاء البنوك والمؤسسات المالية، في إطار التحسين المستمر لجودة الخدمات المصرفية والمالية.

وأوضح المجلس في بيان أصدره، الثلاثاء، أن هذه المنظومة تأتي مكملة للمنظومة المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.



ووضع المجلس رقم أخضر مجاني لتلقي شكاوى الحرفاء المحتملة، التّي لم يتم حلها عبر القنوات التنظيمية العادية. ويعمل هذا الرقم 280 100 80 من، الاثنين إلى الجمعة، من الساعة 07 و45 دقيقة صباحًا حتى 05 و 30 دقيقة مساءً.



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ولفت المجلس إلى أن فضاء المواطن وروابط التفاعل متاحة على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى الموقع الإلكتروني للمجلس

البنكي والمالي وهي الفيسبوك:

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موقع المجلس البنكي والمالي:



ويندرج إرساء هذه المنظومة ضمن خطة تعزيز التواصل مع حرفاء البنوك والمؤسسات المالية الهادفة إلى تسهيل إجراءات الحرفاء المتعلقة بالطلبات المختلفة، التي لا تزال عالقة وتفاديا لأي غموض محتمل.



وذكر المجلس البنكي والمالي حرفاء البنوك ومؤسسات الإيجار المالي والفاكتوريغ بالمراحل التنظيمية المتاحة المتعلقة بإرسال شكاواهم إلى البنوك والمؤسسات المالية المعنية.



وبين أن الحريف يمكنه إرسال الشكوى عبر إحدى الوسائل التالية وهي البريد الكتروني للمؤسسة الخاص بالشكاوى أو الاستمارة الالكترونية على الخط، أو الإيداع على عين المكان بالفروع أوالمقرالاجتماعي.



وأضاف ، في حال عدم استجابة البنك أو المؤسسة المالية خلال 15 يومًا، لابد للحريف من إتمام جميع الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمعالجة شكواه، والتي تم إشعاره بها من طرف المؤسسة.



كما يمكن للحريف بعد ذلك اللجوء إلى منظومة المجلس البنكي والمالي المستجدة وتقديم شكواه عبر الوسيلتين المذكورتين أعلاه. ولفت المجلس إلى أن فضاء المواطن وروابط التفاعل متاحة على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى الموقع الإلكتروني للمجلسالبنكي والمالي وهي الفيسبوك: https://www.facebook.com/cbf.org.tn LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/conseilbancaireetfinancier/mycompany موقع المجلس البنكي والمالي: https://reclamation.cbf.org.tn/ ويندرج إرساء هذه المنظومة ضمن خطة تعزيز التواصل مع حرفاء البنوك والمؤسسات المالية الهادفة إلى تسهيل إجراءات الحرفاء المتعلقة بالطلبات المختلفة، التي لا تزال عالقة وتفاديا لأي غموض محتمل.وذكر المجلس البنكي والمالي حرفاء البنوك ومؤسسات الإيجار المالي والفاكتوريغ بالمراحل التنظيمية المتاحة المتعلقة بإرسال شكاواهم إلى البنوك والمؤسسات المالية المعنية.وبين أن الحريف يمكنه إرسال الشكوى عبر إحدى الوسائل التالية وهي البريد الكتروني للمؤسسة الخاص بالشكاوى أو الاستمارة الالكترونية على الخط، أو الإيداع على عين المكان بالفروع أوالمقرالاجتماعي.وأضاف ، في حال عدم استجابة البنك أو المؤسسة المالية خلال 15 يومًا، لابد للحريف من إتمام جميع الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمعالجة شكواه، والتي تم إشعاره بها من طرف المؤسسة.كما يمكن للحريف بعد ذلك اللجوء إلى منظومة المجلس البنكي والمالي المستجدة وتقديم شكواه عبر الوسيلتين المذكورتين أعلاه.