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مدنين: تأسيس أوّل شركة أهلية بمعتمدية سيدي مخلوف

Publié le Lundi 06 Novembre 2023 - 22:03 قراءة: 0 د, 39 ث
      
انعقدت، أمس الأحد، الجلسة التأسيسية العامة للشركة الاهلية المحلية "إرادة" بسيدي مخلوف من ولاية مدنين، وهي الشركة الاهلية الثالثة بالجهة بعد بعث شركتين بمعتمدية جرجيس إحداهما حظيت بتمويل بـ 291 الف دينار، وفق المدير الجهوي للتنمية بولاية مدنين وليد التريكي.

وسيُعنى نشاط هذه الشركة الاهلية الجديدة بالقرين من معتمدية سيدي مخلوف بالمجال الفلاحي والسياحة البديلة من خلال غراسة الزياتين، ومتابعة انتاج الزياتين القديمة وتربية الاغنام وماعز الحليب ودجاج الضيعة الى جانب اقامات ريفية على مساحة 15 هكتارا، سيما وان معتمدية سيدي مخلوف ترتكز على الفلاحة بالأساس وخاصة الزياتين والصيد البحري التقليدي وصيد المحار.

...

يذكر أن هذه معتمدية سيدي مخلوف تصنّف ضمن المعتمديات ذات مؤشر تنمية ضعيف مع ضعف بنيتها التحتية والاساسية بمختلف مكوناتها وارتفاع معدل النزوح والهجرة الى جانب ما تعانيه من اشكاليات عقارية وغياب أمثلة التهيئة العمرانية والترابية.
بر


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