التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين : ديوكوفيتش يعزز صدارته أمام ألكاراس

عزز الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المتوج أمس الأحد بلقب دورة باريس للماسترز للتنس، الفارق بينه وبين الاسباني كارلوس ألكاراس في تصنيف اللاعبين المحترفين الصادر اليوم الاثنين.



واللقب هو السابع لديوكوفيتش في دورة باريس والاربعون في بطولات الماسترز ذات الف نقطة وكلاهما رقم قياسي. كما أنه اللقب رقم 97 للصربي في مسيرته المظفرة واقترب بالتالي من السويسري روجيه فيدرر (103 القاب) والامريكي جيمي كونورز حامل الرقم القياسي ب109 ألقاب.

ويعد الدنماركي هولغر رونه الخاسر الأكبر في التصنيف الجديد حيث تراجع ثلاثة مراكز ليصبح العاشر.



...



وخرج اللاعب الدنماركي، الفائز بدورة باريس العام الماضي، هذا العام من ربع النهائي على يد ديوكوفيتش، مما سمح للنرويجي كاسبر رود بالتقدم في التصنيف إلى المركز السابع أمام الألماني الكسندر زفيريف الثامن والأمريكي تايلور فريتز التاسع.



- تصنيف العشرة الأوائل لدرى الرجال:

1. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 11445 نقطة

2. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 8455

3. دانييل مدفيديف (روسيا) 7200

4. يانيك سينر (إيطاليا) 5490

5. أندري روبليف (روسيا) 5205

6. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 4435

7. كاسبر رود (النرويج) 3625 (+1)

8. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 3585 (+1)

9. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3500 (+1)

10. هولغر رونه (الدنمارك) 3460 (-3)